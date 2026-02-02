La influencer Anastasia Karanikolaou captó todas las miradas en Instagram tras compartir una serie de fotografías luciendo un elegante vestido negro con diseño cut out. La prenda, que destaca por sus estratégicas aberturas, resalta su figura y confirma por qué este tipo de siluetas continúa siendo una de las tendencias top en el mundo del showbiz.

El look se caracteriza por su estilo sofisticado y atrevido al mismo tiempo, combinando el clásico color negro con un corte moderno que aporta sensualidad sin perder elegancia. Anastasia complementó el vestido con un maquillaje pulido, peinado suelto y accesorios discretos.

Como era de esperarse, la imagen rápidamente acumuló miles de “me gusta” y comentarios de seguidores y colegas, quienes elogiaron su estilo y belleza.

Anastasia Karanikolaou es la mejor amiga de Kylie Jenner. La fundadora de Kylie Cosmetics la describió como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo. Ahor intenta retomar su vida.

Por ahora lo que más le funciona es mostrar fotos de su estilo de vida. La influencer actualmente es embajadora de Lounge Underwear, Fashion Nova, Savage x Fenty, Revolve y Skims, ésta última es la marca de ropa de Kim Kardashian.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".

Ahora reflexiona un poco antes de hacerse algo, pero señala que hay un gran estigma en torno a la cirugía plástica. “Tanto si dices que te la has hecho como si no, la gente encontrará la manera de decir algo al respecto y convertirlo en algo negativo. Nadie tiene por qué decirle nada a nadie si no quiere hacerlo”, sentenció.