En plena antesala de San Valentín, Sydney Sweeney captó las miradas con una elección de moda que combinó feminidad y tendencia. La actriz estadounidense compartió recientemente una serie de imágenes en las que luce un delicado conjunto de lencería rosa de encaje, demostrando que este clásico romántico sigue siendo un infalible de la temporada.

Reconocida no solo por sus papeles en cine y televisión, sino también por su creciente influencia en el mundo de la moda, Sweeney lanzó su marca de lencería llamada Syrn.

El diseño, cuidado en cada detalle, resalta la estética romántica asociada al Día del Amor sin perder un aire contemporáneo y fresco. Completó su look con lentes de sol y un abrigo de piel sintética.

Sydney Sweeney says SYRN is made by women for women, all of its designers and models are diverse women. pic.twitter.com/92bnOWNrC5 — Sydney Sweeney Daily (@sweeneydailyx) January 29, 2026

Con esta aparición, la actriz se suma a la conversación sobre cómo la lencería puede ser una expresión de confianza y estilo personal.

En las fotografías, dejó ver que su Syrn tiene modelos atrevidos, pero también algunos románticos, discretos y cómodos.

Sydney Sweeney dice que su marca de lencería ofrece 44 tallas de sostenes, desde 30B hasta 42DDD y la mayoría cuestan menos de $100 dólares.

“Estaba en sexto grado. Odiaba el sostén que tenía que usar. Cuando compré mi primer sostén bonito que me quedaba bien, lo usé muchísimo. Diseñar para diferentes cuerpos es una parte fundamental de Syrn”, señaló en su comunicado para explicar la intención detrás de la creación de Syrn.

“Quería crear un lugar donde las mujeres pudieran moverse entre todas las diferentes versiones de quiénes somos. Me encanta trabajar, practico esquí acuático, me visto elegante para la alfombra roja y luego voy a casa a acurrucarme con mis perros. No soy una sola cosa, ninguna mujer lo es”.

“La lencería es una forma muy divertida de expresarse. Te hace sentir femenina y poderosa. Puedes quedártelo todo para ti, si quieres”, añadió.

Sus modelos se agotaron poco después de su lanzamiento, lo que demuestra su gran influencia y alcance en el medio del espectáculo.