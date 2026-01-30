Con el cielo teñido de tonos dorados y azules, Heidi Klum volvió a captar miradas al compartir una imagen de su última sesión de fotos. La modelo y empresaria apostó por un look audaz, donde una delicada pieza de lencería se convirtió en protagonista.

El conjunto se completó con un abrigo blanco abierto, de peluche, que aportó contraste al atuendo. La prenda enmarcó el look con un aire moderno, permitiendo que las texturas y siluetas dialogaran entre sí.

El video refleja la constante reinvención de Heidi Klum dentro del mundo de la moda. Su capacidad para mezclar tendencias, romper esquemas y mantener una elegancia natural la consolida como un referente.

Las fotos de Heidi Klum salen a la luz luego de que disfrutara de unas vacaciones en St. Barths con su esposo Tom Kaulitz. La pareja demostró que están más enamorados que nunca.

Heidi Klum tiene cuatro hijos: Leni, Henry, Johan, y Lou. Con su hija Leni ha protagonizado campañas para la marca de lencería Intimissimi.

Algunos de sus millones de seguidores aplauden las sesiones, pero otros las critican fuertemente. “Es muy extraño hacer esto con tu madre”, “Qué raro que te toque”, “No lo debería hacer con su madre” fueron algunos de los comentarios.

Las modelos son embajadoras de Intimissimi desde el año pasado. Sin embargo, la joven declaró en una entrevista, para Page Six que está muy feliz por las campañas, pues pasa increíbles momentos con su mamá, así que procura ignorar los comentarios negativos en redes sociales.

Por su parte, Heidi Klum aseguró que está muy orgullosa de que su hija Leni estudie al mismo tiempo en que forja su carrera en la industria del modelaje.

Leni es la hija mayor de la modelo Heidi Klum y ha seguido los pasos de su madre en la industria del modelaje. Su debut lo hizo en 2021, cuando tenía 16 años, al posar con su mamá para la revista Vogue.