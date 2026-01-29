Bug Hall quien ganó fama mundial por su papel como Alfalfa en la popular película de los 90 Pequeños Travieros o Little Rascals, se hizo viral en redes sociales luego de que se diera a conocer que dejó la actuación para vivir en la "pobreza" junto a su esposa y sus cinco hijas.

El medio Page Six detalla que el exactor infantil cambió la fama y la riqueza de Hollywood por una vida en un remolque en las montañas de Arkansas, Estados Unidos, sin dinero y con algunos servicios básicos únicamente.

En recientes informes, se dijo que Hall se identifica como “un extremista católico radical”, que renunció a todo el dinero que ganó como actor infantil con “un voto de pobreza”.

El exactor infantil, de 40 años, contó en redes sociales que hizo un voto religioso en el que se le exigió donar todos sus ahorros junto a casi todos sus bienes materiales y los de su esposa, para “mantener una vida lo más libre posible de cualquier necesidad de ingresos”.

A través de X, el exactor de Alfalfa contó que hasta el momento no tiene conflictos económicos, pero en caso de necesitar dinero por cualquier tipo de emergencia, tendrá que buscar trabajo.

“Si surge una necesidad financiera, buscaré trabajo o haré algún trabajo esporádico para tener dinero en efectivo y satisfacer esa necesidad”, detalló.

Aunado a sus limitaciones financieras y negación por trabajar, Hall reveló que le está inculcando el mismo estilo de vida y decisiones a sus cinco hijas, a quienes no les permitirá ir a la escuela básica ni elegir una universidad cuando sean mayores.

Al parecer, junto a su esposa, Bug Hall está educando a sus hijas en casa con la intención de “desalentarlas fuertemente” a asistir a la escuela formalmente y quitarles cualquier “absurda” idea de estudiar.

Informes separados del Daily Mail apuntan que el exactor dejó Hollywood y su vida de celebridad después de ser arrestado por inhalar latas de aerosol en 2020.

En su momento, de acuerdo con reportes de TMZ, las autoridades del condado de Weatherford en Texas encontraron toneladas de latas en toda una habitación luego de que los familiares de Bug lo denunciaran.

En un informe, la policía dijo que Hall aceptó haber inhalado latas de aerosol y que no se negó al arresto.

Más adelante en 2020, Hall se dirigió a YouTube para publicar un video en el que reveló que había sido abusado sexualmente por su padre biológico cuando era niño y por dos hombres que trabajaron en la película de Pequeños Traviesos.

Según contó, el arresto lo llevó a reflexionar sobre su vida y lo que estaba haciendo con ella.

El arresto le hizo darse cuenta que amaba actuar, pero no estaba de acuerdo con llevar una vida de “manipulación, de otras personas, en cómo les hablo, en las cosas que hago o produzco, incluyéndome a mí mismo, como adicto”.

El exactor de Pequeños Traviesos dijo: “No quería trabajar en algo que básicamente no tuviera sentido, fabricando dispositivos para entretener o distraer a la gente”.

Después de su protagónico como el icónico Alfalfa, Bug alcanzó una enorme popularidad entre la década de los noventa y los dos mil.

Actuó en películas como Honey, We Shrunk Ourselves (1997), Hercules (1997) y Get a Clue (2002). Asimismo fue convocado para aparecer en series como CSI: Crime Scene Investigation (2003), Strong Medicine Charmed (2004), Justice CSI: Miami (2006), American Pie Presents: The Book of Love (2009) y Nikkita (2010).

Antes de su retiro definitivo, Hall actuó en Harley and Davidsons (2016) y This Is The Year junto a Selena Gomez (2020).