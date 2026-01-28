En medio de la polémica que desataron los comentarios de Brooklyn Beckham respecto a su familia y cómo intentó sabotear su boda con Nicola Peltz, se ha dado a conocer que el padre de su esposa los mantiene con una asignación mensual de hasta 1 millón de dólares.

Los comentarios en torno a este pago se hicieron a través del podcast Rest Is Entertainment, la presentadora Marina Hyde afirmó que el empresario Nelson Peltz le daba un pago mensual a su hija de 1 millón para su manutención y la de su yerno Brooklyn.

Según señaló Brooklyn recibe una asignación de su familia, pero es una mínima parte de lo que los Peltz presuntamente le darían.

“Por lo que escucho, creo que David y Victoria Beckham le dan a Brooklyn mucho dinero, pero no una cantidad desmesurada, y de alguna manera tienen el sueño de que él se valga por sí mismo y se vuelva independiente”, detalló la presentadora.

Hyde afirmó haber escuchado que Nelson Peltz estaba en desacuerdo con el dinero que los Beckham le dan a Brooklyn, ya que es nada comparado con el millón de dólares que presuntamente le deposita a su hija cada mes.

“Escuché, y quizás Nelson Peltz lo negaría, que les dijo a [Victoria y David]: 'Le doy a mi hija una asignación mensual de un millón de dólares. ¿Por qué ustedes no?'”.

Tras hacerse virales los comentarios de la presentadora, una fuente le dijo a Page Six que los detalles de la asignación son “falsos” y que no hay fuentes fidedignas que la confirmen.

Hasta el momento no se comentado nada oficial por parte de los Peltz ni de Brooklyn Beckham.

Hace poco, una fuente le dijo a Page Six que los Beckham están preocupados por el control que presuntamente los Peltz ejercen sobre su hijo, tanto personal como económicamente.

Al parecer los Peltz están demasiado involucrados en la vida personal, laboral y financiera de Brooklyn y los Beckham lo saben. Los informes apuntan que el hijo mayor de la excantante de Spice Girls firmó un acuerdo prenupcial antes de su boda en 2022, lo que lo dejaría sin derechos económicos sobre la fortuna de su esposa en caso de separación.

“Brooklyn no tiene derecho a ninguno de los bienes de Nicola. Así que, cuanto más se aleja de su familia, ¿dónde lo deja eso tras una separación”, señaló el insider.

Si bien no hay nada claro con la presunta asignación para la manutención de Nicola y de Brooklyn, no suena descabellado que los Peltz reparta semejantes montos de dinero a cada miembro de la familia.

Y es que se sabe que Nicola Peltz es parte de una de las familias más ricas del mundo, con un patrimonio neto de más de 1.600 millones de dólares , según estimaciones recientes de Forbes.

Nelson Peltz, padre de Nicola es fundador de la firma de inversión Trian Fund Management, que tiene cerca de 8 mil 500 millones de dólares en activos bajo su gestión.

Tras el escándalo, las fortunas de ambas familias han sido tema de conversación y comparación, mientras los Peltz presumen de ser multimillonarios, los Beckham tienen un patrimonio combinado de 673 millones de dólares.

Brooklyn ha estado bajo el escrutinio público desde hace algunos años, más allá de las actuales polémicas, por deberles su fama a dos de las personalidades más importantes y famosas de Reino Unido, sus padres, Victoria y David Beckham.

De hecho, los usuarios de internet y sus mismos seguidores aceptan que Brooklyn es el claro ejemplo de cómo es un nepobaby, que es una persona, generalmente famosa o con privilegios, que ha obtenido oportunidades o éxito gracias a la influencia y contactos de su familia, más que sólo por su propio mérito.

El término se usa sobre todo en el entretenimiento, la moda y la política. En torno a Brooklyn, se le ha señalado de no tener un trabajo establecido, ni de tener una riqueza a base de sus propios méritos.

Se sabe que el hijo de los Beckham ha probado suerte como modelo, chef, empresario y como fotógrafo.