Tras varias críticas y señalamientos por la diferencia de edad, Luis Carlos Origel, actual novio de Andrea Legarreta decidió hablar al respecto del tema y dejar en claro lo que piensa de que su pareja sea 20 años mayor que él; del mismo modo contó cómo se encuentra en su relación y cómo se lleva con Erik Rubín, ahora que se enamoró de la conductora del programa Hoy.

La noticia de que Andrea Legarreta había decidido retomar su vida amorosa luego de su separación de Erik Rubín tomó por sorpresa a varios de sus seguidores, sobre todo, a aquellos que esperaban una reconciliación, luego que de estuvieron casados poco más de 22 años.

La relación entre la famosa y el joven entrenador fitness, sobrino del periodista de espectáculos Juan José Origel, se ha convertido en el centro de atención. Sin embargo, lo que más ha generado debate en redes sociales es la diferencia de edad, ya que se reveló que él tendría alrededor de 34 años, mientras que ella, 54, siendo Legarreta 20 años mayor.

Ante la ola de comentarios, Luis Carlos Origel decidió abordar la situación en una reciente entrevista, en la que desestimó los señalamientos y defendió su noviazgo. Este 27 de enero, tras participar en el matutino Hoy, fue cuestionado por el periodista Eden Dorantes, quien le preguntó sobre su romance con la expareja de Erik Rubín.

“Estoy muy contento, feliz. (Ha sido un proceso) muy bonito, la verdad es una persona que quiero muchísimo, admiro muchísimo y estamos muy contentos”, dijo, además aseguró que lo que más admira de Andrea es que es un gran ser humano.

Por su parte, una reportera preguntó lo siguiente: “¿Las cuestiones de edad a estas alturas ya no importan tanto verdad?”, a lo que él respondió: “No, para nada”.

Otro tema que se abordó brevemente fue sobre cómo se lleva con Erik Rubín, quien está muy presente en la vida de Andrea Legarreta pues tienen dos hijas en común. Luis Carlos Origel aseguró que se lleva muy bien con el cantante y destacó su relación con Mía y Nina.