Cazzu estaría dándose una nueva oportunidad en el amor luego del escándalo mediático, de casi dos años, por su separación de Christian Nodal y su presunta infidelidad con Ángela Aguilar.

Según se comenta en redes sociales, el corazón de la cantante estaría siendo conquistado por su guardaespaldas, Tito Gómez, quien se hizo un tatuaje idéntico a Cazzu con la palabra “Latinaje”, que es el nombre del álbum y la gira de la argentina.

Tras hacerse viral la foto del tatuaje, las especulaciones sobre un nuevo romance comenzaron a crecer en internet, incluso en los medios de comunicación se ha estado hablando del tema. ¿Son novios? ¿Cazzu se está dando una nueva oportunidad en el amor?

En el reciente episodio del programa de ¡Siéntese quien pueda!, el presentador Alex Rodríguez negó romance entre ambas personalidades y apuntó que el gesto de tatuarse lo mismo es mera “lealtad”.

“Hay un detalle que no ha pasado desapercibido. El guardaespaldas de Cazzu, ya conocido en redes como ‘Papacito Titi’, se hizo el mismo tatuaje que tiene la cantante en el brazo. Los dos tienen la palabra ‘Latinaje’, nombre de su álbum y de la gira, y claro, el detalle ha despertado todo tipo de rumores y especulaciones”, apuntó.

“Aunque muchos ya quieren ver a Cazzu estrenando novio, en este caso podría tratarse simplemente de lealtad, respeto, protección hacia ella o simplemente porque es fan de Cazzu”, agregó.

Tito Goméz se hizo viral recientemente luego de que circulara un supuesto mensaje de él diciendo que estaría dispuesto a dar “su vida por ellas”, es decir por Cazzu y por la pequeña Inti. Tras esto, los usuarios apuntaron que Tito es el “verdadero padre” de la pequeña, ya que está más pendiente de su bienestar que Nodal.

¿Quién es Tito Gómez?

El guardaespaldas de Cazzu se ha convertido en una sensación en redes sociales en los últimos meses, volviéndose rápidamente tendencia y una de las personas del entorno de Cazzu más queridas por los fanáticos.

Conocido como Titi, los seguidores de la artista lograron encontrar sus perfiles personales en varias plataformas. En estas cuentas, él comparte imágenes de su trabajo, así como fragmentos de eventos y momentos tras bambalinas, incluidas fotos con Cazzu e Inti previo a los conciertos de Latinaje.

No se sabe mucho del guardaespaldas de Cazzu; sin embargo, el público de la argentina lo ha estado siguiendo de cerca en los últimos años ya que forma parte del equipo de seguridad personal de Cazzu.

En sus recientes visitas a México, La Jefa ha llegado acompañada de Tito, apareciendo en todas las fotos y videos que se le han tomado a la cantante.