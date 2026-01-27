Imelda Garza Tuñón, la polémica nuera de Maribel Guardia, está de nueva cuenta en medio del ojo del huracán luego de dar una serie de declaraciones en contra de su suegra y por pedir que se le de 100 mil pesos para la manutención de su hijo.

En una publicación que hizo en redes sociales y que ya se está viralizando, Garza Tuñón pidió que se le de por lo menos 100 mil pesos para cubrir los gastos de manutención de su hijo José Julián, hijo también de Julián Figueroa.

La actriz alegó que se requiere dicha cifra para mantener el “nivel socioeconómico de José Julián”, porque eso es lo que se gasta al mes, según sus estimaciones.

Aunado a esto, insinuó que el dinero sería ocupado para la educación del niño, ya que “no tiene por qué meterlo a una escuela pública”, ya que ella jamás estudió en una; agregó que hay dinero para su hijo, pero lo tiene Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia.

“Su papá [Julián Figueroa] dejó dinero para que su hijo pudiera seguir con su mismo estilo de vida, y casualmente lo tiene el señor Marco Chacón”, reveló.

Tras hacer estas declaraciones en un video, Tuñón fue blanco de críticas por parte de los usuarios que le dijeron que “pedía mucho dinero” ya que un niño "no tiene gastos" de 100 mil pesos al mes y que, en todo caso, podría reducir sus gastos metiéndolo a una escuela pública.

En una entrevista que sostuvo con Gustavo Adolfo Infante, Tuñón aseguró que no ha recibido pensión para su hijo desde que Figueroa falleció, a pesar de que dejó dinero para su crianza y para que ella dejara de trabajar.

Según contó, Maribel Guardia no le ha dado pensión de viudez, ni pensión de manutención para su hijo. Estos comentarios los hizo en torno a las afirmaciones de Guardia de que sí le ha dado dinero, incluso cuando Julián estaba vivo, cerca de 22 mil 500 pesos.

“Le teníamos que pedir dinero para ir al cine y para hacer un montón de cosas, o sea, nunca jamás le dieron dinero a Julián, no lo dejaron administrar su propio dinero. Lo administraba Marco. Segundo, fallece Julián y a mí no me dijeron tampoco que en calidad de viuda, ni siquiera que tenía pensión de viuda, eso nunca se mencionó (...) Tampoco mencionaron lo de la pensión alimenticia para mi hijo. Simplemente fue como: ‘ah, bueno, estás viviendo en esta casa comiendo aquí. Entonces, nosotros, mira, te seguimos dando eso que siempre les hemos dado’”, apuntó en la entrevista.

Imelda detalló que el dinero que estuvo recibiendo por parte de Maribel no era un apoyo nuevo, sino que era parte de lo que ella le daba a su hijo Julián para mantener a su familia ya que no tenía control sobre sus finanzas.

¡Imelda Tuñón REVELA que Maribel Guardia NUNCA le dio la pensión de VIUDEZ de Julián Figueroa! ¿Qué OPINAS sobre esta situación? #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/py68NYO07a — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) January 26, 2026

“No es algo nuevo que ella decidió darme para mí. Es algo que siempre nos había llegado que teníamos 5 años recibiendo. Hicimos cuentas el otro día y la pura escuela de José Julián cuesta 10 mil pesos, su transporte escolar cuesta 4 mil. Los alimentos porque comen la escuela, porque se actividades son 1500 al mes”, apuntó.

Imelda Tuñón afirma que Maribel Guardia se “rifaba” por 100 mil pesos

El nuevo escándalo ocurre a la par de las declaraciones de Imelda en las que reveló que Maribel Guardia se “rifaba” por 100 mil pesos por hombre hace algunos años. Según detalló, su abuelo le llegó a contar que Maribel era parte de ciertas rifas y que quien ganaba "se quedaba con ella".

Al parecer la actriz se enteró de dichas prácticas mucho antes de que se relacionara con Julián Figueroa.

“A mí desde antes de que anduviera con Julián, mi abuelo no estaba muy convencido. Él me dijo: 'Es que esta señora, mi socio, el arquitecto, me ha dicho varias veces que la han invitado a rifas y cada quien pone 100 mil pesos. El que gana se queda con Maribel Guardia toda la noche.’ También me dijo eso otra persona… hace muchos años”, contó.

Hasta el momento Maribel Guardia no se ha pronunciado por las acusaciones de Tuñón ni por hablar de las presuntas rifas.