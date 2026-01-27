Laura Flores desató una ola de comentarios positivos y negativos tras presumir su radical cambio de look que la hace lucir mucho más joven; una vez que la actriz compartió las fotografías, algunos internautas comentaron que ya no se parece a como era antes y criticaron que se haya dejado llevar por el bisturí, ya que, de acuerdo con ellos, tiene un “exceso” de cirugías.

A sus 62 años, Laura Flores demostró que está lista para renovarse, apareciendo en sus redes con un look fresco y moderno, que incluye un cambio en el color y corte de su cabello, además de un maquillaje que acentúa sus facciones. El resultado para muchos fue que la famosa luce radiante.

Sin embargo, la transformación no ha pasado desapercibida para todos los internautas, quienes rápidamente compararon la actual apariencia de Flores con la de hace algunos años. La actriz fue etiquetada en una publicación de una cuenta dedicada al maquillaje y peinado y fue ahí donde se reveló su cambio de look.

Bonci Beauty subió las fotos de Laura Flores que causaron polémica; en dichas imágenes se va a la famosa lucir un maquillaje discreto, en tonos tierra, el cual destacó sus ojos azules. Pero no fue esto lo que llamó la atención de los usuarios de redes sociales, sino la apariencia demasiado joven de Flores, ya que no se le notan signos de envejecimiento.

De igual forma, generó todo un debate entre los internautas su cabello, ya que algunos señalan que se trata de una peluca, pues no se le ve raíz. Mientras que una gran parte de sus seguidores la felicitó y la llenó de halagos, celebrando su belleza y vitalidad a su edad, otros fueron mucho más críticos, asegurando que el "nuevo rostro" de la actriz podría ser resultado de varios procedimientos estéticos.

“Qué hermosa”, “Qué atractiva”, “Siempre guapa, Laura”, “Tan bonita y además una extraordinaria mujer”, fueron algunos de los comentarios positivos que recibió Laura Flores tras su radical cambio de look.

Por otro lado, los internautas que no estuvieron de acuerdo en cómo luce ni con el atuendo que utilizó en su visita al programa Hoy se quejaron, ya que consideran que su aspecto no tiene que ver con su edad: “¿Es peluca?”, “Es hermosa pero de mal gusto quererse vestir como una jovencita”, “Tú tienes mucha clase para vestirte así. No lo hagas. ¡¡¡No te rebajes de clase y estilo!!!”, “Ya acepte su edad” y “Con todas las cirugías que se hizo cómo no va a estar joven”, fueron algunas de las reacciones.