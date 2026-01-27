Tras el arranque de la temporada de premios para el cine, Guillermo del Toro presumió sus raíces mexicanas en medio de las fiestas del Sundance Film Festival que se lleva a cabo desde el 22 de enero hasta el 1 de febrero, en Park City, Utah.

En redes sociales se han difundido varios videos del cineasta echándose un "palomazo" con el mariachi encargado de amenizar la reunión al ritmo de "Me cansé de rogarle" de Pedro Infante, icónico ídolo del Cine de Oro.

Mientras canta al pie de la chimenea, sus amigos aprovechan para tomarle video, fotografiarlo y otros más lo observan con admiración.

Guillermo del Toro, amante de los monstruos y de impulsar la creatividad entre la juventud, demostró que su ingenio como director de cine no le ha impedido seguir siendo un apasionado de la comida mexicana.

Demostró que sabe "echar tortillas" sin importar si está en uno de los eventos más importantes que impulsan el cine independiente.

En uno de los videos se le ve amasado su bolita para luego con toda la técnica aplastarla en la tortillera.

El resto de los presentes lo ven atentos e incluso Del Toro le hace un taquito de aguacate a la escritora de cine Tomris Laffly, quien sorprendida de la sencilles le comenta si le echará salsa, por lo que el mexicano le responde sonriendo: "Así está bien".

Tal fue el impacto de la sencillez y amabilidad que caracteriza al mexicano que su colega tuiteó al respecto:

"El cineasta ganador del Óscar Guillermo del Toro me preparó un taco. Estaba riquísimo. Luego, cantó para todos nosotros. Nada que este maravilloso artista no pueda hacer ", reconoció.

Oscar-winning filmmaker Guillermo del Toro, making me a taco. It was absolutely delicious. 🥹🙏🏼🌮 Then, he sang for us all. Nothing this wonderful artist can’t do. #Sundance pic.twitter.com/U5XhDaRmfv — Tomris Laffly (@TomiLaffly) January 27, 2026

¿Qué significa el festival Sundace para Guillermo del Toro?

El festival Sundace es significativo para el cineasta mexicano ya que en 1994 presentó su opera prima: "Cronos", definida por el gremio como "una película de terror mexicana pequeña, extraña y profundamente personal".

Ahora, 30 años después será nuevamente exhibida en las pantallas de Park City, el próximo 27 de enero.