Las quejas contra Ticketmaster durante la venta de boletos para los conciertos de BTS en México han transcendido, las Armys, nombre del fandom mexicano del grupo coreano, abrieron una petición contra la boletera.

" Exigimos que Ticketmaster OCESA sea retirado de la venta de boletos en México ", se destaca como la exigencia central publicada el 23 de enero, un día después de la preventa oficial en nuestro país.

Desde que se difundió la petición en change.org a la fecha se han recolectado más de 187 mil firmas, en donde también se exige un freno a los revendedores de boletos.

Armys vs revendedores en México

La petición promovida por Alma Aguilar relata su mala experiencia al intentar comprar su entrada para asistir a uno de los tres conciertos que dará BTS en el Estado GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México.

"Durante la compra, enfrenté todo tipo de irregularidades. La fila virtual estaba llena de fallas, la página web tenía constantes errores, los precios de los boletos se incrementaban de manera inexplicable en el momento de la compra, y cuando finalmente lograbas ingresar, los boletos de platino ya estaban vendidos.

"Para empeorar las cosas, inmediatamente después de la venta oficial, y a había una reventa masiva de estos boletos a precios exagerados en internet. No puedo evitar sentir que todo esto fue planeado ", reportó la fan del K-pop.

Ante ello, hizo un llamado a las autoridades mexicanas a "tomar medidas" contra Ticketmaster y a implementar "regulaciones más estrictas sobre la transparencia y ética en la venta de entradas".

Cientos de armys están dejando sus comentarios en la petición de Change.org respaldando el posicionamiento.

Por otro lado, grupos de Facebook de este fandom están promoviendo no comprar boletos en reventas, así como presentar su queja formar ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)

¿Qué dijo Sheinbaum por venta de boletos de BTS?

La presión que está haciendo el Army en México, principalmente en redes sociales, al parecer llegó a oídos de Palacio Nacional, ya que, en la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que envió una nota diplomática al representante de Corea del Sur en México para solicitarle que BTS pueda abrir más fechas en nuestro país.

La mandataria federal reconoció que, durante el fin de semana que se abrió la venta general para comprar las entradas para las presentaciones de BTS, hubo reclamos ante la falta de claridad en el proceso de compra.

Aunado a ello, Profeco anunció que al terminar la venta de las entradas iniciará un proceso para infraccionar a Ticketmaster. La sanción podría alcanzar los 4 millones de pesos.

También implementarán una serie de medidas para regular la promoción, venta y distribución de boletos de conciertos, eventos masivos y festivales.

Esto luego de que el fandom de BTS se ha mostrado reacio a adquirir sus entradas en reventa.