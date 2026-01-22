Tras revelarse que Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel son novios desde hace meses, en redes se desató la polémica sobre su diferencia de edad provocando que la conductora del programa "Hoy" respondiera a sus "haters".

De acuerdo con la locutora Laura G, Legarreta habría publicado una historia en Instagram con la que estaría confirmando que le han "llovido" las criticas pese a limitar los comentarios en varias fotos de su cuenta.

“ Aquí viendo a qué hora comienzan a importarme los comentarios mala onda y los que saben mejor qué debo hacer con mi vida ”, se lee en captura de pantalla tomada a las historias de Andrea Legarreta.

La imagen usada para "burlarse" del "hate" corresponde a una sesión de fotos que se tomó la conductora de "Hoy", entre las que está una en la que está parada viendo su reloj, en cuyo posteo se lee: " Ser feliz, sin hacerle daño a nadie... De eso va la vida, un día a la vez".

Sin embargo, esta no es la primera ocasión que la también actriz usa sus redes parar los comentarios en su contra, ya que desde que se "destapó" que tenía novio ha publicado algunas imágenes en las que habla de vivir el momento.

" Merezco ser feliz" "Dicen las estrellas que los fugaces somos nosotros ".

Por su parte, pese a las críticas en redes porque Andrea le lleva más de 20 años de diferencia, Luis Carlos Origel no ha limitado los comentarios en sus fotos.

Hecho que ha permitido ver que las hijas de Andrea Legarreta con Erik Rubín, Mía y Nina, lo aprecian, ya que le dejaron varios emojis de corazón en la publicación donde el conductor de noticias comparte fotos de su trabajo y de momentos de complicidad con su novia.

"Es que...2026...Tú y yo... Nuestras sonrisas", así el romántico mensaje que le dejó la exesposa de Erik Rubín.