Anahí y Poncho Herrera desataron la nostalgia RBD al máximo luego de publicar un misterioso video en el que reaparecen sonriendo como cómplices.

"M&M", así fue titulado el breve video en el que par de actores que, junto con Mayte Perroni, Dulce María, Christopher Uckerman y Christian Chávez marcaron a toda una generación en 2004 con la telenovela "Rebelde".

Los artistas, que en la novela de Televisa eran la pareja protagónica, hicieron alusión en el video a sus personajes: "Mia Coulicci y Miguel Arango".

¿Regresa Poncho Herrera a RBD?

Hasta el momento, ni "Mia" ni "Miguel" han revelado si el video es parte de un proyecto que está en puerta o si es el regreso de Poncho a RBD, o si sólo fue parte para refrendar su amistad que se forjó en los sets de televisión y en el escenario con sus populares giras al inicio de la primera década de los 2000.

Mientras tanto, el furor hizo que en plataformas como Tiktok, los fans encontraran en el baúl de los recuerdos una foto en el que ambos aparecen haciendo una pose similar a la del más reciente reel que fue compartido tanto en la cuenta de Anahí como en la de Poncho.

Fans de RBD de México, Brasil y otras partes de Latinoamérica dejaron sus mensajes expresando la emoción de ese reencuentro luego de que Poncho no participara con la agrupación en la última gira internacional que hicieron en 2023 titulada: "Soy Rebelde Tour".

" RÁPIDO AMARREN A PONCHO Y HAGAN OTRO TOUR ahorita es cuando ", escribió Yamelesalinas, y aprovechando la nostalgia hasta se fue directo a la petición que seguro muchos más quieren: "¿Hacen pedidos? Quiero un TikTok recreando una escena, please".

El video de Anahí y Poncho fue publicado la tarde de este miércoles y para este día ya ha superado el millón de "Me gustas" en Instagram.

La sorpresa no se quedó entre los amantes de RBD, a esta emoción se subieron los compañeros de panel de Anahí del programa "¿Quién es la máscara?", del cual es juez.

El influencer JuanPa Zurita escribió: "Los amoooooo Anahí y Poncho Herrera".

La actriz Ana Brenda se sumó alagando a su amiga: "Siendo icónica desde enero".