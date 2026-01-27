Luego de que Alicia Villarreal fuera captada saliendo llorando de los juzgados de Nuevo León donde presentó su demanda de violencia intrafamiliar contra Cruz Martínez, el cantante confirmó que lo que mostró la "güerita consentida" sí fueron lágrimas porque tal vez no le gustó lo que le informaron las autoridades.

"Para mí, que conozco su rostro, ese llanto de ese día sí fue de verdad. No le dijeron, a lo mejor, lo que quería escuchar. Como dijo el licenciado, que se le pasó los tiempos. El camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente ", comentó el exesposo de Villareal entre risas durante una entrevista con medios a su arribo a Monterrey, Nuevo León.

Pese a que aún no se ha anunciado que exista una resolución definitiva de la querella, el exKumbia King aseguró que sigue siendo inocente.

Acompañado de su abogada, quien también llevó el mediático caso de la demanda de Johnny Depp contra Amber Heard, Cruz Martínez comentó que al parecer el equipo de legal de Villarreal no respondió a tiempo el proceso legal.

Además de que omitieron presentar evidencias y cayeron en contradicciones, dejando entre ver que tal vez se podría desestimar el caso.

" Ahora la ley sabe la verdad. Ustedes saben que pasaron casi 12 meses de pura basura. Y la basura se saca de la casa muy seguido ", bromeó durante la conferencia.

¿Cuándo inicio la batalla legal entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

El litigio inició al arranque del 2025 luego de que Alicia Villarreal durante un concierto en México hiciera la señal de auxilio de violencia contra la mujer, desatando cientos de rumores.

Posteriormente, se confirmó que la exvocalista de Límite no sólo se estaba divorciando de Cruz Martínez, sino que lo había demandado por violencia intrafamiliar.

La separación del matrimonio de más de 20 años se concretó en julio y semanas después Alicia Villarreal reveló que había encontrado nuevamente el amor con su novio Cibad Hernández, un influencer 11 años menor que ella.