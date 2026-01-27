Luego de que el año pasado la Suprema Corte de Justicia Nación (SCJN) avalara reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Civil Federal y el Código Penal Federal donde se sanciona y se reconoce a la violencia vicaria como una forma de violencia de género, aún hay dudas sobre el tema.

¿Qué es la violencia vicaria?

De acuerdo con el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (FNCVV), esta agresión es la que ejerce el padre de un menor, la pareja, el ex cónyuge o el concubino de la mujer hacia sus hijos, producto de la relación, con la finalidad de herirla.

La violencia vicaria genera un "daño psicoemocional a ella y a sus hijas e hijos", dado que se amenaza a la madre con sustraer a los menores, o el agresor los manipula para ponerlos contra suya.

En algunos casos, como parte del maltrato para desvincular a los niños de la madre y familia de la afectada se promueven "procesos con base en simulaciones jurídicas, dilatando procesos existentes con la intención de romper el vínculo materno-filial".

¿Cómo identificar si una mujer o tu eres víctima de violencia vicaria?

Dado que entre los principales objetivos de la expareja o padre de los menores se encuentra : expresar su odio contra la mujer, dañar la imagen de la madre, desprestigiándola, controlándola e incluso gozar de ello.

A continuación las principales características a las que se debe poner atención, de acuerdo con el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria son cuando:

El hombre o expareja constantemente habla mal de la madre frente a los menores

Ignora las necesidades básicas de los pequeños, complicando que la mujer pueda compartir tiempo con ellos

Pone a los hijos contra la mamá

Los niños son interrogados constantemente, en ocasiones son manipulados o se les dice mentiras con datos inapropiados a su edad

El agresor usa la información que obtiene para controlarla

Amenaza, insulta, ataca a la mujer en cualquier oportunidad y le hace saber "que las consecuencias de sus actos tendrán consecuencias graves".

Cosifica a los hijos, afirma que son de su propiedad y los usa como "arma principal" para seguir ejerciendo violencia contra la mujer

Las hijas e hijos son obligados a decir que "no quieren ver a mamá"

Confronta a los menores con la madre

El padre de los menores los oculta, retiene o engaña con entregarlos en fecha y horario, evitando la convivencia con la madre.

Problemática ligada a pagos de pensión alimenticia

"En la relación con un hombre violento, el divorcio, si existen hijas/os menores de edad, da comienzo al calvario para una mujer, ya que él estará dispuesto a utilizar todos los instrumentos a su alcance para continuar maltratándola", precisa el Frente contra la violencia vicaria.

¿Dónde denunciar si eres víctima de violencia vicaria?

Para quienes ya identificaron que son víctimas de violencia vicaria, te decimos cómo y dónde puedes denunciar al agresor, ya sea por la vía penal o la civil.

El FNCVV junto con otras organizaciones civiles realizaron una guía para orientar a las madres afectadas, en el que se señala al menos dos lugares donde se puede levantar la denuncia:

Ante el Ministerio Público cercano a tu domicilio

cercano a tu domicilio Centros de justicia para las Mujeres: en ellos se da orientación psicológica y legal a la afectada

Además, orienta de que documentos necesitas para levantar la denuncia y que hacer en caso de omisiones por parte de la autoridad a la que acudas.

🟣 La Guía para denunciar la violencia vicaria fue pensada como una herramienta para q cada vez más mujeres víctimas puedan exigir justicia tanto por la vía penal como civil.



➡️ Descárgala aquí: https://t.co/MtaGYVFos8



Gracias @impunidadceromx #nomásviolenciavicaria pic.twitter.com/e4Rb48kbNC — Frente Nacional contra Violencia Vicaria A.C. (@FNCVVICARIA) August 7, 2025

¿En qué estados de la República Mexicana la violencia vicaria es un delito?

En más de la mitad de los estados del República Mexicana la violencia vicaria está tipificada en el Código Penal como un delito.

De acuerdo con el organismo Impunidad Cero en el resto del país se investiga como: violencia familiar.

Aquí la lista de las entidades federativas donde la violencia vicaria está tipificada como delito: