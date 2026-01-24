Después de que Brooklyn Beckham se lanzara contra su familia, comenzaron a salir a la luz detalles que revelarían cómo es la relación entre los Peltz y los Beckham. De acuerdo con información reciente, ambas familias “no se soportan” y ya se habrían enfrentado por algunas diferencias y problemas, situaciones que han marcado su distanciamiento.

La aparente unión familiar tras el matrimonio de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en abril de 2022 está lejos de ser real ya que recientes reportes de la prensa de espectáculos han revelado detalles de una tensa relación que existe entre las dos poderosas familias, con comentarios hirientes y un choque de egos y fortunas.

En su cuenta de TikTok que aborda noticias de espectáculos y entretenimiento, la influencer Núria Marín explicó los detalles que salieron a la luz que revelarían la mala relación que hay entre los Peltz y los Beckham y los problemas que han tenido desde hace algunos años.

De acuerdo con Marín, la rivalidad está marcada por el estatus social y las diferentes formas de pensar ya que en 2021, tres meses después de que se conocieron, los Peltz enviaron una canasta de regalos a los Beckham, la cual incluía costosos obsequios como unos airpods, maquillaje de lujo, entre otras cosas.

Después de recibir dicho regalo, Victoria habría publicado en su cuenta de Instagram una foto etiquetando y agradeciendo a la familia de Nicola, algo que no les habría gustado, ya que a los Peltz no les gusta estar expuestos en redes sociales.

Según estos informes, la familia de Nicola Peltz, cuyo padre, Nelson Peltz es un multimillonario inversionista, comenzaron a referirse a los Beckham como "nuevos ricos". Este apodo sugiere que, a pesar de la fama global y el éxito empresarial de David y Victoria, el clan Peltz considera que el dinero de los Beckham es de origen más reciente, en contraste con la fortuna generacional que, al parecer, atribuyen a su propia familia.

Sin embargo, de acuerdo con Núria Marín, a David y Victoria Beckham tampoco les cae bien la familia de Nicola Peltz, especialmente su papá, debido a que contrató seguridad armada para la boda Nicola y Brooklyn. Además, Nelson Peltz habría llamado “tacaños” a los Beckham luego de que él insistiera en pagar la boda de su hija.