Después de varios días de silencio, Peso Pluma reapareció en redes sociales luego de que varias de sus exnovias hicieran confesiones que avivaron los rumores de una supuesta infidelidad a su actual pareja, la cantante Kenia Os; el intérprete de "Ella Baila Sola" habría dejado un mensaje que revelaría cómo se encuentra actualmente con su novia y con todo el escándalo.

La polémica se desató una vez que Kenia Os compartió detalles de su romance con Peso Pluma en la entrevista que tuvo con Adela Micha. En dicha conversación, la famosa contó cómo fue que se enamoraron y reveló cuánto tiempo llevan juntos. Cuando salió a la luz dicha información se hicieron presentes las exnovias del cantante de corridos tumbados, quienes dejaron en claro, con publicaciones a través de sus redes sociales, que Peso Pluma habría estado con ellas cuando también se encontraba con Kenia Os.

Inmediatamente después de que se hicieron virales estas revelaciones por parte de las exparejas del artista, los internautas comenzaron a especular sobre si Peso Pluma habría mantenido contacto o incluso habría sido infiel mientras mantiene su relación con Kenia Os, con quien estaría a punto de cumplir un año.

Fiel a su estilo, y posiblemente buscando despejar las dudas que han inundado las plataformas, Peso Pluma habría optado por abordar la situación de manera indirecta, pero contundente: en su cuenta oficial de Instagram compartió la canción que recientemente lanzó su novia, la cual lleva por nombre “Una y Otra Vez”.

“Vayan a escuchar a mamá”, escribió, seguido de unos emojis, uno de estos en forma de corazón. De acuerdo con sus fans, con estas palabras el intérprete de “BELLAKEO” demostraría que sigue con Kenia Os y que a ellos no les afectaron los comentarios que hicieron sus exnovias.

Peso Pluma reaparece tras rumores de infidelidad a Kenia Os. Foto: Tomada de Instagram @pesopluma

Por su parte, Kenia Os aún permanece en silencio y ha preferido no comentar sobre la polémica que rodea su romance con Peso Pluma. De momento, se mantiene activa en sus redes sociales tras el lanzamiento de su canción “Una y Otra Vez”, pero se espera que pronto hable sobre los señalamientos que aseguran que su novio le fue infiel.

Recordemos que Hanna Howell dijo en su TikTok que era novia del cantante para la fecha en la que ambas estrellas colaboraron en la canción TOMMY & PAMELA (momento en el que habría iniciado el coqueteo por parte de Peso Pluma hacia Kenia).