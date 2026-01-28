TE RECOMENDAMOS

¿Necesitas tu acta de nacimiento certificada? Si es así puedes sacarla en línea, pero debes contar con tu Llave MX, ya que es el nuevo requisito obligatorio. Si no la tienes, aquí te compartimos los pasos para crearla fácil y rápido; además, te contamos cuáles son los costos para expedir el acta y los requisitos que piden. ¡Toma nota!

Seguro te ha pasado que tu vieja acta de nacimiento ya no es aceptada para hacer varios trámites y las razones pueden ser porque se requiere presentar el documento actualizado o bien, porque tu anterior acta ya no es legible.

Por tal motivo es importante tener un acta de nacimiento que no sólo esté actualizada, sino que además, cuente con la certificación de las autoridades.

Requisitos para sacar la copia del acta de nacimiento certificada 2026

Para obtener tu acta de nacimiento certificada necesitas:

  • Tener una cuenta en Llave MX
  • Contar con la CURP o los datos del acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) de la persona registrada.
  • Realizar el pago en línea.

¿Qué es la Llave MX?

La Llave MX es una herramienta creada por el Gobierno de México, que permite a los ciudadanos acceder a diversos servicios y trámites digitales federales con usuario y contraseña.

Guía rápida para crear tu Llave MX para sacar la acta de nacimiento certificada

Si aún no cuentas con tu Llave MX, el proceso para obtenerla es sencillo y se realiza de manera totalmente gratuita de la siguiente manera:

-Ingresa al portal y crea una cuenta

-Comparte tu CURP, marca la casilla "no soy un robot" y da clic en "continuar"

-En caso de que la CURP sea correcta, las casillas se llenarán de forma automática con tus datos personales

-Posteriormente, escribe el código postal y la colonia donde vives.

-Después, ingresa tus datos de contacto como teléfono y correo electrónico.

-Por último, crea una contraseña para tu Llave MX. ¡Anótala y guárdala en un lugar seguro!

-Lee el aviso de privacidad, marca la casilla "no soy un robot" y da clic en "Finalizar".

Costo del Acta de Nacimiento Certificada 2026

El costo del derecho por la expedición de la copia certificada del acta de nacimiento varía dependiendo del estado de la República donde fue registrado el ciudadano:

  1. Aguascalientes: $110 pesos
  2. Baja california: $243 pesos
  3. Baja California Sur: $232 pesos
  4. Campeche: $119 pesos
  5. Coahuila: $209 pesos
  6. Colima: $102 pesos
  7. Chiapas: $123 peso
  8. Chihuahua: $128 pesos
  9. CDMX $98 pesos
  10. Durango: $158 pesos
  11. Guanajuato: $130 pesos
  12. Guerrero: $100 pesos
  13. Hidalgo: $147 pesos
  14. Jalisco : $98 pesos
  15. Edomex: $74 pesos
  16. Michoacán: $168 pesos
  17. Morelos: $113 pesos
  18. Nayarit: $82 pesos
  19. Nuevo León: $68 pesos
  20. Oaxaca: $131 pesos
  21. Puebla: $170 pesos
  22. Querétaro: $141 pesos
  23. Quintana Roo: $57 pesos
  24. San Luis Potosí: $127 pesos
  25. Sinaloa: $124 pesos
  26. Sonora: $104 pesos
  27. Tabasco: $113 pesos
  28. Tamaulipas: $114 pesos
  29. Tlaxcala: $170 pesos
  30. Veracruz: $199 pesos
  31. Yucatán: $229 pesos
  32. Zacatecas: $110 pesos.
