Sacar tu RFC actualizado en 2026 es un trámite básico y obligatorio en México para trabajar, facturar, abrir cuentas bancarias o realizar cualquier gestión fiscal... básicamente para toda actividad y trámite de adultos.

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es emitido por el SAT y, en la mayoría de los casos, puede obtenerse gratis y en línea, sin necesidad de acudir a una oficina. ¿Necesitas sacar el tuyo este 2026? Sigue leyendo para conocer el paso a paso que debes seguir para obtenerlo.

¿Cómo sacar el RFC actualizado en 2026? Guía rápida

La forma más sencilla de sacar el RFC en línea este 2026 es ingresar al portal oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El trámite en línea se realiza en el portal del SAT, selecciona “Trámites y Servicios”, luego ve a “Inscripción y avisos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para Personas”. Selecciona “Inscríbete en el RFC en línea”.

Si es la primera vez que lo sacarás, sólo necesitas tener a la mano tu CURP al momento de iniciar con el trámite en internet, así como otros datos personales que incluyen:

Nombre completo

Comprobante de domicilio Identificación vigente

CURP (hasta el momento no hay solicitudes obligatorias de la CURP biométrica , por lo que la tradicional sigue funcionando)

, por lo que la tradicional sigue funcionando) Debes contar con una cita en Oficina virtual con las opciones: "Oficina Virtual Inscripción de mexicanos que viven en el extranjero", "Oficina Virtual Inscripción Personas Físicas ingresos por salarios", "Oficina Virtual Inscripción Personas Físicas sin obligaciones fiscales".

Formato de inscripción a través de oficina Virtual (FOV-I) firmando. Dicho requisito lo puedes descargar en este enlace http://omawww.sat.gob.mx/documentossat/Documents/agsc/FOV_Inscripcion.pdf .

Para continuar con el proceso, recibirás desde la cuenta de correo electrónico avisocitas@sat.gob.mx el acuse de confirmación de cita en Oficina Virtual.

Previo a la cita asignada, envía la documentación digitalizada al correo electrónico oficina.virtual@sat.gob.mx .

El día de tu cita ingresa a la sesión virtual de acuerdo a las instrucciones del correo recibido.

Tras el trámite en línea, el sistema del SAT generará tu RFC con homoclave, a la par, te permitirá descargar el acuse de inscripción en minutos.

Si ya cuentas con RFC, pero necesitas actualizarlo en 2026, puedes hacerlo en línea usando tu RFC y contraseña o e.firma. Aquí es posible modificar datos como domicilio fiscal, actividad económica o corregir errores en tu información personal, algo clave para evitar problemas con facturación o empleadores.

Para quienes no pueden realizar el trámite digital, el RFC también se puede sacar de forma presencial en una oficina del SAT con cita previa. En este caso deberás presentar identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio, especialmente si existen inconsistencias en tus datos.

¡Toma nota! Puedes sacar tu cita con el SAT en el portal oficial, accede a este enlace: https://citas.sat.gob.mx/datosPersonales .

Uno de los documentos más solicitados tras sacar o actualizar el RFC es la Constancia de Situación Fiscal 2026, la cual confirma que tu registro está activo y vigente. Este archivo en PDF se descarga directamente desde el portal del SAT y es requerido por empresas, bancos y plataformas digitales.

Es importante saber que sacar o actualizar el RFC en 2026 no tiene ningún costo . El trámite para sacar el RFC es completamente gratuito y únicamente debe realizarse en canales oficiales, ya que el SAT no cobra por registros ni correcciones.

En conclusión, cómo sacar tu RFC actualizado en 2026 es un proceso rápido si utilizas el sitio oficial del SAT, mantienes tu CURP y datos personales correctos, y descargas tu constancia fiscal. Tener el RFC vigente te evitará contratiempos legales, laborales y financieros durante el año.