¿Ya hiciste tu Servicio Militar Nacional? ¿No tienes tu cartilla? La Secretaría de la Defensa Nacional compartió todos los detalles sobre este proceso que deben hacer los mexicanos: explicó si es obligatorio, a partir de qué edad, cuáles son los requisitos y las fechas de las inscripciones. ¡Checa la información!

Uno de los trámites que más inquietudes y dudas generan entre la población es el de la Cartilla Militar, ya que hace muchos años se seguía un procedimiento que incluía la bola blanca y bola negra, las cuales determinaban si se tenía que cumplir físicamente con el adiestramiento militar o no.

¿Será obligatorio el Servicio Militar en México en 2026?

Sí, el Servicio Militar Nacional es obligatorio, así lo señaló la Secretaría de la Defensa Nacional. “De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes”, indicaron.

¿A qué edad debo hacer mi Servicio Militar?

A los 18 años debes alistarte y acudir al sorteo en el mismo año. De acuerdo con las autoridades, “los jóvenes a partir de los 18 años cumplidos y hasta los 39 años, están obligados a cumplir el servicio militar en la modalidad de ‘Encuadrados o ‘A disponibilidad’ según el resultado del sorteo y será realizado en los Centros de Adiestramiento Militar asignados”.

¿Cuánto dura el Servicio Militar Nacional 2026?

Actualmente dura 13 sesiones sabatinas en un horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde, cumpliendo en cualquiera de los 2 escalones:

1/er. Escalón: del 14 Feb. al 9 May. 2026.

2/o. Escalón: del 1 Ago. al 24 Oct. 2026.

¿Cuándo inician los trámites para la cartilla militar 2025?

Las fechas de inscripciones para hacer el Servicio Militar y posteriormente, obtener tu cartilla, son las siguientes:

-Inscripción: Sábados y domingos del mes de enero y los dos primeros fines de semana de febrero de 2026.

-Adiestramiento: 13 sesiones sabatinas en dos escalones:

1/er. escalón: Del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026.

2/o. escalón: Del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026.

-Liberación: Durante el mes de diciembre de 2026, conforme a la programación de cada Junta.

Conoce el calendario de las fases para realizar el Servicio Militar Nacional 2026:



· Inscripción: Sábados y domingos del mes de enero y los dos primeros fines de semana de febrero de 2026.

· Adiestramiento: 13 sesiones sabatinas en dos escalones:

Requisitos para realizar el Servicio Militar Nacional 2026

Para obtener tu cartilla debes presentar lo siguiente:

Acta de Nacimiento certificada por el Registro Civil, con los datos legibles y correctos, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones y una copia legible de la misma. Original y copia de un comprobante de domicilio vigente (recibo de agua, luz, teléfono, etc.). Original y copia del comprobante del grado máximo de estudios (Certificado de primaria, secundaria, preparatoria, etc.). Original y copia de la CURP. Cuatro fotografías recientes (no digitalizadas) de 35 X 45 mm., de frente a color o blanco y negro, con fondo blanco, con ropa clara, sin retoque, que las facciones de la persona interesada se distingan con claridad, sin tocado (gorra, sombrero, etc.), sin lentes, con las orejas descubiertas, sin aretes u otros objetos colocados en el rostro mediante perforaciones, el color de cabello deberá ser natural sin teñir en colores llamativos, del nacimiento normal del cabello al borde inferior de la barbilla, deben medir 21 mm.

En las fotografías, los hombres deben tener el bigote recortado hasta la comisura de los labios, el corte de cabello será “casquete corto”, sin barba y patillas recortadas; para las mujeres, será con el cabello recogido, sin fleco y sin maquillaje.

¿Qué pasa si no quiero hacer el Servicio Militar?

El gobierno de México explica que "las excepciones para el cumplimiento del Servicio Militar Nacional se puede realizar cuando se tenga alguna de las causas siguientes:

-Por incapacidad física o mental

-Por ser mayor de 40 años y que obtuvo su cartilla

-Por ser mexicano naturalizado mayor de 40 años que obtuvo su cartilla.

-Para los mexicanos que adquieren o hayan adquirido otra nacionalidad

-Para los ministros de cultos religiosos

-Por impedimento de orden moral.

-Por ser hijo de extranjeros

-Por ser menonita.