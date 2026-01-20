El gobierno de México anunció que en unas semanas comenzará el registro para tener la credencial del Servicio Universal de Salud, una tarjeta que servirá para agilizar y garantizar el acceso a los servicios de salud en todo el país. ¿Qué es, qué cubre y cuándo comienza el registro? Te contamos todos los detalles, las fechas, los requisitos y dónde podrás tramitarla.

Con el objetivo de eficientizar los servicios de salud en México es que se comenzará a usar la credencial del Servicio Universal de Salud: fue en una de sus últimas conferencias matutinas que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en unos días los mexicanos podrán registrarse para tener su nueva tarjeta.

¿Qué es la credencial del Servicio Universal de Salud?

De acuerdo con la mandataria, se trata de una identificación que garantizará el derecho a la salud en las instituciones de salud pública del Gobierno de México: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS Bienestar, así como en los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.

¿Para qué sirve la credencial Servicio Universal de Salud?

La credencial servirá para acceder al servicio de salud y para que los médicos puedan consultar tu expediente completo (como tu historial clínico, estudios médicos, citas de atención, recetas, domicilio, etc.) esto en caso de que seas atendido en un hospital distinto, ya sea del IMSS o ISSSTE; de igual manera, será de ayuda para saber a qué clínica, hospital o centro de salud te corresponde ir.

“De todas maneras, nuestro objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos queden credencializados. ¿De qué le sirve al ciudadano, a la gente, esta credencial? o ¿De qué le va a servir? Con esta credencial a través de su QR va a poder acceder, primero al servicio de salud que le corresponde, y ahí va a venir de manera inmediata su expediente médico que va a ser levantado, y que va a estar en una base de datos totalmente protegida, y toda la información referente a la persona. Esto es indispensable para que en su momento haya el intercambio entre los servicios de salud”, explicó Sheinbaum en la conferencia matutina.

¿Cuándo empieza el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud?

Claudia Sheinbaum confirmó que el registro de la credencial se llevará a cabo durante todo el año, desde marzo hasta diciembre, con la finalidad de que los mexicanos tengan su credencial del Servicio Universal de Salud.

El registro comienza el 2 de marzo de 2026 en:

Baja California Sur

Campeche

Hidalgo

Estado de México

Michoacán

Nayarit

Puebla

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas.

A partir del 23 de marzo podrá registrarse los mexicanos que vivan en:

Baja California

Chiapas

Ciudad de México

Colima

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

“En los siguientes años, ‘26, ‘27, ‘28, evidentemente vamos a ir fortaleciendo los tres sistemas de salud principales: el IMSS, el IMSS Bienestar y el ISSSTE. Hay estados que aún no se adhieren al IMSS Bienestar, en esos casos es el servicio de salud estatal, dependen de cada gobernador si incluye al servicio de salud estatal o sencillamente se queda entre el ISSSTE y el IMSS, va a depender de cada gobernador”, precisó Sheinbaum.

De igual forma, se detalló que el registro se llevará a cabo a través de un calendario, de acuerdo con la letra del primer apellido y, en el caso de los menores, podrán acudir el día que les corresponda a su padre, madre o tutor.

El procedimiento consistirá en la revisión de documentos, recabación de firma de consentimiento de la persona dueña de los datos y número de contacto, toma de fotografía y huellas. Posteriormente, seis semanas después del registro, recibirás una notificación vía SMS o llamada del 079 para recoger la credencial impresa.

¿Cómo es la credencial del Servicio Universal de Salud?

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, dijo que la credencial del Servicio Universal de Salud, en su versión impresa, contará con: Nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre y si se es donador de órganos, así como dos códigos QR con la derechohabiencia y la unidad de atención más cercana. Por su parte, la versión digital, que estará disponible en la App MX a partir de abril, contendrá la institución de derechohabiencia, la clínica asignada y los mismos datos que la tarjeta física.

Requisitos para registrarte y tener la credencial de Servicio Universal de Salud

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que los documentos necesarios para el registro (el cual se realizará de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas) son:

En caso de menores de edad

-Acta de nacimiento con CURP

-Comprobante de domicilio e identificación oficial del padre, madre o tutor con CURP

Para mayores de edad:

-Identificación oficial con fotografía y CURP

-Comprobante de domicilio.

Aún falta que las autoridades confirmen sobre los lugares en los que se hará el registro de la credencial del Servicio Universal de Salud.

¿Quién puede tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud?

Todos los mexicanos podrán tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud, por lo que desde niños hasta adultos mayores podrán tenerla.