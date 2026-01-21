¿Estás interesado en tramitar tu visa americana? El trámite de solicitud se inicia en línea con el llenado del formulario DS-160 y después se crea un perfil en https://ais.usvisa-info.com/ para realizar el pago y agendar citas en el CAS y en el Consulado de Estados Unidos.

El CAS es un Centro de Atención al Solicitante de visa americana. Ahí te tomarán los datos biométricos necesarios (huellas y fotografía) para que las autoridades estadounidenses comprueben tu identidad.

En el Consulado de Estados Unidos te entrevistará un oficial consular sobre tus motivos de viaje a Estados Unidos y decidirá si te otorga o rechaza la visa americana.

La visa americana no se tramita en cualquier ciudad en México. Solamente en algunas seleccionadas donde hay CAS y consulados o Embajada para hacer el trámite.

Las ciudades donde se puede tramitar la visa americana en México son 10: Ciudad Juárez, Guadalajara, Hermosillo, Matamoros, Mérida, Ciudad de México, Monterrey, Nogales, Nuevo Laredo y Tijuana.

Al agendar tus citas deberás seleccionar la ciudad donde deseas realizar el trámite de visa. Puedes escoger la que quieras, no necesariamente tienes que vivir cerca.

Tras agendar tus citas, deberás presentarte en la fecha y hora indicada.

Ubicación de los Consulados y Embajada en México

Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México

Presa Angostura 225, Col. Irrigación, Alcaldía Miguel Hidalgo Ciudad de México, México, C.P. 11500.

Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez

Paseo de la Victoria #3650 Fracc. Partido Senecú Ciudad Juárez, Chihuahua, México C.P. 32543.

Consulado de Estados Unidos en Guadalajara

Progreso 175 Col. Americana Código Postal 44160 Guadalajara, Jalisco, México.

Consulado de Estados Unidos en Hermosillo

141 Monterey Street Col. Esqueda, C.P. 83000 Hermosillo, Sonora, México.

Consulado de Estados Unidos en Matamoros

Calle Constitución No. 1 Colonia Jardín Matamoros, Tamaulipas 87330.

Consulado de Estados Unidos en Mérida

Calle 60 No. 338-K x 29 y 31 Col. Alcala Martin Mérida, Yucatán, México 97050.

Consulado de Estados Unidos en Monterrey

Ave. Alfonso Reyes #150 Col Valle del Poniente Santa Catarina, Nuevo León México 66196

Consulado de Estados Unidos en Nogales

Calle San José s/n Fraccionamiento los Alamos C. P. 84065 Nogales, Sonora.

Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo

Colonia Madero, Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, 88260

Consulado de Estados Unidos en Tijuana

Paseo de las Culturas s/n Mesa de Otay Delegación Centenario C.P. 22425 Tijuana, Baja California, México.

El día de tu entrevista, debes presentarte en la embajada o consulado que te corresponde. Únicamente necesitarás presentar la confirmación impresa del formulario DS-160 y tu pasaporte mexicano vigente.

Sin embargo, es recomendable que también lleves impresa tu confirmación de cita con instrucciones y el comprobante de recibo de pago. Está prohibido entrar con celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.

Si la sesión de preguntas se complica y te pide comprobar que regresarás a México después de tu viaje o que tienes recursos económicos para sustentar los gastos, puedes presentar otros documentos probatorios.

Demuestra arraigo una constancia laboral porque indica que tienes un empleo estable en México al cual volver. Presenta una carta o constancia de estudiante (firmada por tu institución) si aún estudias.

Son prueba de solvencia económica documentos como comprobantes de recibos de pago, estados de cuenta y comprobantes de devolución de impuestos.

Es muy probable que no necesites presentarlos, pero son una medida preventiva. Ojo. No se recomienda comprar boletos de avión u hospedaje antes de tu entrevista, pues siempre existe la posibilidad de que la nieguen.