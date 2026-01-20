El Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) publicó los detalles del Plan de Niveles de Inmigración 2026‑2028 para definir cuántos residentes temporales y permanentes podrán llegar al país en los próximos años.

Este plan marca una etapa de estabilización, con cambios importantes tanto para estudiantes internacionales, trabajadores temporales y solicitantes de residencia permanente.

¿Cuántos residentes permanentes aceptará Canadá en 2026?

El IRCC confirmó que “el total de admisiones de residentes permanentes se estabilizará en 380,000 entre 2026 y 2028”.

Esto significa que para 2026, Canadá mantendrá la misma cifra objetivo: 380,000 residentes permanentes. El gobierno no aumentará la cifra.

¿Qué categorías recibirán más residentes permanentes?

El Plan de Niveles establece que la inmigración económica seguirá siendo la prioridad principal, indicando que: La categoría económica representará la mayor proporción de admisiones, alcanzando el 64% en 2027 y 2028.

Se incrementarán las admisiones en:

Programa Federal de Nominados Provinciales (PNP).

Programas de Trabajadores Calificados (High-Skilled).

El objetivo es claro: “apoyar el compromiso del Gobierno de atraer al mejor talento del mundo y cubrir las carencias laborales críticas”. El plan también subraya su apoyo a las comunidades francófonas fuera de Quebec, elevando la meta de admisiones francófonas a 10.5 % en 2028, con la visión de llegar al 12 % en 2029.

¿Qué pasa con la inmigración familiar y humanitaria?

El IRCC confirmó que mantendrá la reunificación familiar como pilar fundamental, reportando que:

La proporción de admisiones por motivos familiares se mantendrá estable entre 21.3 % y 22.1 %. Canadá dedicará 13% del total de admisiones a refugiados y personas protegidas.

Se asignarán plazas adicionales para cumplir compromisos humanitarios.

¿Qué ocurre con los residentes temporales?

Uno de los cambios más significativos es la reducción gradual de la población de residentes temporales. El gobierno anunció que la población temporal deberá reducirse a menos del 5 % de la población total para finales de 2027.

Los objetivos de nuevas llegadas serán:

385,000 en 2026.

370,000 en 2027 y 2028.

Estos números incluyen trabajadores temporales y estudiantes internacionales. El plan aclara que la meta combina admisiones de programas de trabajo, buscando equilibrar necesidades laborales, sectores vulnerables, y el desarrollo de comunidades rurales y remotas.