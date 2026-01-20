A partir del 21 de enero de 2026, millones de ciudadanos de 38 países deberán prepararse para una nueva realidad: pagar hasta $15,000 dólares para obtener una visa de turista o negocios en Estados Unidos. Esta política, respaldada por la legislación y regulaciones federales, busca disminuir las tasas de “overstay” y garantizar el cumplimiento de las condiciones de estancia.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció l próxima entrada en vigor del Programa de Fianzas para Visas B1/B2, una medida que obliga a ciudadanos de 38 países a pagar una fianza reembolsable de $5,000, $10,000 o $15,000 dólares como condición para obtener una visa de turismo o negocios.

La medida entrará en vigor gradualmente, dependiendo del país.

¿Quién deberá pagar la fianza?

De acuerdo con el Departamento de Estado, la obligación aplica a cualquier ciudadano o nacional que viaje con un pasaporte emitido por uno de los siguientes 38 países, siempre que el solicitante sea considerado elegible para una visa B1/B2. La fianza se determina durante la entrevista consular, y solo puede pagarse tras recibir instrucciones directas del funcionario consular.

La fianza deberá depositarse mediante:

Formulario I‑352

Pay.gov

El Gobierno advierte que no debe pagarse por adelantado, ni en sitios web de terceros, ya que tales pagos no son reembolsables ni válidos.

Los 38 países que deberán pagar fianza para obtener la visa B1/B2

Argelia (21 enero 2026) Angola (21 enero 2026) Antigua y Barbuda (21 enero 2026) Bangladesh (21 enero 2026) Benín (21 enero 2026) Bután (1 enero 2026) Botsuana (1 enero 2026) Burundi (21 enero 2026) Cabo Verde (21 enero 2026) República Centroafricana (1 enero 2026) Costa de Marfil (21 enero 2026) Cuba (21 enero 2026) Yibuti (21 enero 2026) Dominica (21 enero 2026) Fiyi (21 enero 2026) Gabón (21 enero 2026) Gambia (11 octubre 2025) Guinea (1 enero 2026) Guinea Bissau (1 enero 2026) Kirguistán (21 enero 2026) Malawi (20 agosto 2025) Mauritania (23 octubre 2025) Namibia (1 enero 2026) Nepal (21 enero 2026) Nigeria (21 enero 2026) Santo Tomé y Príncipe (23 octubre 2025) Senegal (21 enero 2026) Tayikistán (21 enero 2026) Tanzania (23 octubre 2025) Togo (21 enero 2026) Tonga (21 enero 2026) Turkmenistán (1 enero 2026) Tuvalu (21 enero 2026) Uganda (21 enero 2026) Vanuatu (21 enero 2026) Venezuela (21 enero 2026) Zambia (20 agosto 2025) Zimbabue (21 enero 2026)

Toda persona que haya tenido que pagar una fianza deberá entrar y salir de Estados Unidos exclusivamente por alguno de los siguientes aeropuertos.

Aeropuerto Internacional Logan de Boston (BOS) Aeropuerto JFK de Nueva York (JFK) Aeropuerto Washington-Dulles (IAD) Aeropuerto Newark Liberty (EWR) Aeropuerto de Atlanta (ATL) Aeropuerto O’Hare de Chicago (ORD) Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) Aeropuerto Pearson de Toronto (YYZ) Aeropuerto Trudeau de Montreal (YUL)

No cumplir esta condición puede provocar que:

Se registre incorrectamente la salida.

Se niegue la entrada al país.

¿Cuándo se devuelve la fianza?

La fianza se cancela automáticamente cuando:

El visitante registra su salida antes del fin del periodo autorizado,

El titular no viaja a Estados Unidos antes del vencimiento de la visa,

El titular es rechazado en el puerto de entrada.

¿Cuándo se pierde la fianza?

El DHS puede determinar incumplimiento si:

El visitante permanece más allá del periodo autorizado,

Cambia su estatus migratorio (incluyendo solicitudes como asilo),

Incumple cualquiera de las condiciones establecidas en el Formulario I‑352.