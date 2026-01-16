¿Te gustaría renovar tu visa americana de turista sin entrevista? Es ideal que lo hagas este 2026. En los consulados de Estados Unidos en México hay fechas disponibles inmediatas para realizar este trámite de forma más ágil.

¿Qué significa renovar la visa sin entrevista?

Renovar la visa sin entrevista significa que, si cumples con ciertos requisitos, no tendrás que presentarte físicamente ante un oficial consular. Solo deberás entregar tus documentos en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y esperar la aprobación.

¿Quiénes pueden renovar sin entrevista?

A pesar de los cambios recientes en la política de visas, aún hay personas que califican para la renovación sin entrevista. Estas son las principales categorías:

1. Visas diplomáticas u oficiales

Incluye solicitantes de visas tipo:

A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes personales)

G-1 a G-4

NATO-1 a NATO-6

TECRO E-1

2. Visa de turista (B1/B2)

Puedes renovar sin entrevista si:

Visa expirada recientemente: Tu visa anterior debe haber expirado hace menos de 12 meses. Este plazo se redujo con la administración Trump, pues anteriormente el plazo era de 48 meses para dar la oportunidad de reducir los retrasos de citas generados en la pandemia.

Categoría de visa: La categoría de la visa que estás renovando debe coincidir con la de tu visa anterior. Por ejemplo, si tu visa anterior era de turista (B1/B2), la nueva solicitud debe ser para la misma categoría.

País de emisión: La visa anterior debe haber sido emitida en el mismo país donde estás solicitando la renovación. Además, debes ser ciudadano o residente permanente de ese país.

Datos biométricos: Tus datos biométricos, específicamente las diez huellas dactilares, deben haber sido tomados durante el proceso de solicitud de tu visa anterior. Esto asegura que ya estás registrado en el sistema.

Historial de visa: Tu visa anterior no debe haber sido perdida, robada o revocada. Además, tu solicitud de visa más reciente no debe haber sido rechazada.

Aunque cumplas con todos los requisitos, el consulado puede solicitar una entrevista en cualquier momento.

Cambios desde el 2 de septiembre de 2025

Desde esta fecha, los menores de 14 años y mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista. Esto significa que deberán presentarse físicamente, incluso si antes calificaban para la exención.

¿Cómo agendar una cita para renovación de visa?

Completa el formulario de solicitud DS-160 en la página https://ceac.state.gov/genniv/. Este formulario tiene 13 secciones donde deberás ingresar tu información personal, datos de contacto, empleo y motivo de viaje a Estados Unidos. Al finalizar, obtendrás un código de barras para identificar y dar seguimiento a tu solicitud. Recuerda que la solicitud está en inglés, por lo que deberás activar la traducción al español al iniciar. Asegúrate de tener un pasaporte vigente antes de comenzar.

Ingresa a la página del Servicio de Visas de los Estados Unidos https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/ y crea una cuenta con tu correo electrónico y contraseña. Recibirás un aviso por correo electrónico confirmando la creación de tu cuenta.

Sigue las instrucciones en la página para realizar el pago. Una vez que el sistema detecte el pago, podrás agendar tus citas en el CAS y la embajada o consulado.

Después de completar el proceso de programación de citas, recibirás un aviso informándote si eres elegible para renovar la visa sin entrevista. Los solicitantes que califiquen para la “Exención de entrevista de renovación” recibirán instrucciones sobre cómo enviar o dejar sus documentos en la sección consular seleccionada.

El Servicio de Visas de los Estados Unidos te notificará cuándo recoger tu nueva visa en el CAS o te la enviarán a través del servicio de paquetería seleccionado. Si no calificas para la renovación sin entrevista, deberás asistir a una entrevista presencial con un oficial consular en el consulado seleccionado al agendar las citas.