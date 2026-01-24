El impacto de las políticas migratorias y el temor a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) quedaron al descubierto en un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales; en éste, un agricultor de Kansas se quejó al darse cuenta de que sus trabajadores habían huido del campo por temor a ser deportados.

"Estoy al borde de la bancarrota", se escucha decir al hombre visiblemente afectado, quien advierte a los demás agricultores que estarán en el mismo problema que él debido a que las personas que los ayudan en el campo podrían irse de un momento a otro por miedo a que vulneren su seguridad.

“De la noche a la mañana, toda mi maldita ayuda huyó. Mi ayuda, por miedo a su seguridad, sus vidas, se fueron a la m*erda y ahora me quedo aquí en mi campo de zanahorias sin cosechar”, dijo.

Agregó: “Es enero y estoy en Kansas y es ahora cuando se cosechan las malditas zanahorias en Kansas. Este campo debería estar lleno de trabajadores. Pero todos mis malditos trabajadores se fueron. ¿Y quién demonios creen que tiene la culpa de eso? Cada uno de ellos se fue”.

Señaló que ahora tiene que hacer dicho trabajo por cuenta propia y que lo más seguro es que no lo consiga y que tenga problemas con la empresa que está esperando las zanahorias. “Si no se cosechan, me echarán de ese contrato y me demandará la empresa”, precisó.

Sin embargo, en un video posterior, el mismo agricultor aseguró que pudo contactar a Donald Trump y señaló que le daría ayuda económica par enfrentar la situación. Hasta el momento, no hay reportes que confirmen las palabras de este agricultor en Kansas, no obstante, su caso se hizo viral en redes sociales, desatando toda clase de comentarios.