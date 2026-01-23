El reconocido empresario Ricardo Salinas Pliego se convirtió en tema de conversación en las redes sociales este viernes luego de que se viralizara un fragmento de su reciente participación en el programa Ventaneando. El video que circula muestra un momento en el que se observa que se limpia su rostro y cerca de sus ojos, como si estuviera llorando. ¿Qué fue lo que pasó? Te contamos lo que se sabe.

Salinas Pliego fue invitado al foro del programa de espectáculos conducido por Pati Chapoy con motivo de los 30 años de Ventaneando, momento en el que aprovechó para felicitar a todo el equipo que ha hecho posible que el programa permanezca al aire durante todo ese tiempo.

En su participación abordó varios temas, como los momentos más complicados que ha vivido junto con Pati Chapoy. “La persona que decidió que este programa debía de salir al aire hace 30 años fuiste tú”, le dijo la periodista a Salinas. "Las cosas han cambiado porque estos contenidos ya no sólo salen en la tele sino en las redes sociales (...) Gracias a ustedes porque son los profesionales de hacer este contenido atractivo que genera a las audiencias que nos ven", respondió el empresario.

En algunos segmentos de la entrevista, Salinas Pliego lució conmovido al recordar las anécdotas que comparte con Chapoy y también durante el momento en el que habló de su trabajo: “No hay más que trabajar, verdad, aunque de repente a los ‘gobiernícolas’ sí se les pasa la mano porque nos maltratan; la gente que trabajamos, lo hacemos porque nos gusta”.

Agregó: “Si no cuidamos nosotros el entorno y si gente como yo no se mete a cuidar el entorno… en dónde vamos a vivir después… es muy posible que terminemos como Venezuela; o sea, ojo, a mí me encanta ir a Miami de vacaciones, pero no me gustaría irme de exiliado a vivir obligadamente a vivir en un país que no es el mío”.

Sin embargo, el momento que se hizo viral en redes sociales en el que se aprecia a Salinas Pliego “secándose las lágrimas” fue antes de que entrarán al aire; se ve que está emocionado y Pati Chapoy le pasa un pañuelo, que él toma y usa para limpiar su rostro.

Hasta el momento, no se sabe por qué hizo esto el empresario ni se ha confirmado que haya llorado en su visita al programa Ventaneando, no obstante, en redes sociales lo criticaron por esta acción y dijeron que no le creen, sobre todo por la polémica que lo rodea con el pago de sus impuestos.