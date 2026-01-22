En medio de las crecientes tensiones en el estado de Minnesota por el despliegue de los agentes Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), se reportó la presunta detención de un niño de cinco años de edad junto con su padre, momento que fue grabado mientras se escuchan las súplicas de la madre para evitar el arresto de su pareja e hijo.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos (DHS), el pasado 20 de enero desplegaron un operativo para detener a un migrante sin documentos, originario de Ecuador, identificado como Adrián Alexander Conejo Arias.

Informaron que el hombre, que viajaba en un vehículo junto con su hijo, al notar la presencia de los agentes de ICE huyó a pie "abandonando a su hijo", por lo que uno de los uniformados se quedó con el menor identificado como Liam.

¿Cómo fue detenido Liam, el niño de 5 años que obligado por agentes del ICE a tocar en su casa para ingresar?

En redes sociales, tanto el video del momento de la detención de Adrián Conejo, y la foto del Liam, custodiado por agentes de ICE en Minnesota, están causando indignación ya que, según reportes de medios locales, el menor fue " usado como carnada " para detener al padre.

Los reportes señalan que afuera de la casa de la familia Conejo, uno de los trabajadores federales le pidió a Liam que tocara la puerta para corroborar quien más estaba en el domicilio.

Al abrir, los agentes del ICE procedieron a entrar.

En el video, que se ha viralizado, se escucha a la madre del menor gritar desesperadamente que su hijo es estadounidense y que la familia cuenta con los papeles de trabajo correspondientes, mientras que se escuchan los gritos de un niño.

"¡Mi hijo es ciudadano, somos ciudadanos! ¡Tenemos los papeles de trabajo!" , se escucha suplicar a la mujer que está dentro de la casa mientras que en el patio, cubierto de nieve, está su esposo en short y playera esposado.

"Mi niño es ciudadano estadounidense, por favor, déjenlo en paz".



Agentes del gobierno de Trump están deteniendo a niños a la salida de la escuela para utilizarlos como cebo.



La indignación en redes también surge ya que se ha filtrado información sobre que la familia estaba en un proceso de solicitud de asilo, lo que les permitía estar de forma autorizada en Estados Unidos.

The Washington Post informó que el padre y el menor fueron detenidos en la entrada de su casa el martes, justo cuando regresaban del colegio, según un comunicado de prensa de las Escuelas Públicas de Columbia Heights.

Después de arrestar al padre, los agentes se llevaron también al pequeño en lugar de dejarlo a cargo de otro adulto en su casa, pese a que había solicitado quedarse con Liam, como denunciaron desde el distrito escolar.

Ambos quedaron bajo custodia de las autoridades de Seguridad Nacional en San Antonio, Texas.