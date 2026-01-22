Cuatro menores, entre ellos un niño de cinco años y una niña de diez, han sido detenidos en el distrito escolar de Columbia Heights en Minnesota por agentes de inmigración del ICE en el marco de las redadas intensivas que la Administración del presidente Donald Trump está llevando a cabo en este estado, según denuncian funcionarios escolares.

Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre fueron detenidos en la entrada de su casa el martes, justo cuando regresaban del colegio, según un comunicado de prensa de las Escuelas Públicas de Columbia Heights.

Después de arrestar al padre, los agentes se llevaron también al pequeño en lugar de dejarlo a cargo de otro adulto en su casa, como denunciaron desde el distrito escolar, y ambos quedaron bajo custodia de las autoridades de Seguridad Nacional en San Antonio, según The Washington Post.

El de Conejo Ramos no es el único caso de menores detenidos por agentes del ICE, ya que funcionarios escolares denunciaron también que este mes han sido arrestados tres estudiantes más de Columbia Heights.

Un estudiante de secundaria de 17 años, que se dirigía a la escuela, fue obligado a salir de su vehículo el martes por la mañana por unos agentes del ICE que se lo llevaron y una semana antes, una niña de 10 años, estudiante de cuarto grado, también fue detenida junto a su madre y ambas, según las autoridades escolares, se encuentra en un centro de detención de Texas.

Las Escuelas Públicas de Columbia Heights han mostrado su preocupación por las detenciones que agravan la tensión en Minnesota con los agentes del ICE después de la muerte de Renée Good, de 37 años, que fue disparada por un agente de ICE en Minneapolis.

En las últimas semanas el Gobierno Trump ha lanzado un gran operativo en Minnesota después de que la emisión de un documental de un youtuber conservador volviera a poner el foco los casos de fraude en guarderías de este estado que involucran a miembros de la comunidad somalí.

Este miércoles está prevista la visita del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, a Minnesota de cara a reafirmar las duras políticas migratorias de Trump que también está endureciendo las redadas en otros puntos del país, como Maine.