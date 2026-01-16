En medio del repunte de detenciones de migrantes, repartidores, trabajadores de Target en lugares públicos en el estado de Minnesota, los pueblos nativos americanos también están siendo blanco del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estaos Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

"No hay nadie más estadounidense que los indígenas americanos", dijo Chase Iron Eyes, miembro de la tribu Oglala Sioux, en entrevista con medios locales al revelar su indignación luego de que agentes del ICE detuvieran a cuatro nativos, de los cuales tres continúan sin ser ubicados.

¿Cómo fue la detención de los miembros de la tribu Sioux por agentes de ICE?

Iron Eyes relató que los miembros de su tribu fueron aprehendidos en la comunidad Little Earth, ubicada en St, Paul, Minneapolis, y llevados a un centro de detención, donde sólo uno fue liberado.

Al darse a conocer el hecho, miembros del consejo tribal de Oglalas fueron en búsqueda del resto de los afectados, pero al acudir a las instalaciones no los pudieron localizar.

El líder índigena criticó que los nativos americanos fueran uno de los objetivos de las redadas de los agentes del ICE, las cuales se han recrudecido a días de que el presidente Donald Trump cumpla su primer año de gobierno de su segundo mandato.

" Parece un ataque deliberado al alma de nuestro pueblo... No entienden que somos estadounidenses .

"¿Cómo es posible que ataquen a los nativos americanos los agentes de inmigración y control de aduanas para luego encarcelarnos? Eso es imposible. Es legalmente imposible hacerlo", sentenció.

🚨 BREAKING: ICE DETAINED OGLALA SIOUX TRIBAL MEMBERS IN MINNEAPOLIS, AND NOW 3 ARE MISSING



“There is nobody more American than American Indians. We are America. How can you possibly target Native Americans? It’s legally impossible.”



That’s Chase Iron Eyes after ICE took four… pic.twitter.com/NfoooFzBFt — Brian Allen (@allenanalysis) January 16, 2026

Iron Eyes, quien también es conocido por ser activista y político nativo americano, sobre los sioux desaparecidos dijo que los están buscando y como parte de ello, llevaron sus identificaciones al Centro Indígena Americano.

Reconoció que en Estados Unidos se están viviendo "tiempos sin precedentes" luego del endurecimiento de las políticas migratorias que han afectado también a los ciudadanos estadounidenses y nativos americanos.

¿Qué está pasando en Minnesota con el ICE ?

Cabe recordar que, al arranque del año, particularmente en Minnesota se han registrado protestas y enfrentamientos entre la ciudadanía y agentes del ICE lo que ha dejado fallecidos y varios detenidos.

