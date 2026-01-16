La madrugada de este viernes 16 de enero millones de mexicanos sufrieron un susto ya que se registró un sismo de magnitud 5.0, con epicentro en San Marcos, Guerrero; las autoridades alertaron a la población a través de la alerta sísmica que llega a los celulares, situación de la que se quejó un reconocido influencer, quien dijo que el sonido parecía “como si explotara una planta nuclear”; de inmediato, los usuarios de redes sociales lo criticaron y le preguntaron que qué sonido quería, si el de “una canción de cuna”.

A las 12:42 de la noche se produjo un sismo el cual, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, fue de magnitud 5.0 y su epicentro se localizó a 17 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a una profundidad de 5 kilómetros. El temblor fue perceptible en varios lugares, principalmente en Guerrero, Ciudad de México y Estado de México.

Como parte del protocolo para alertar a la población sobre la llegada de un sismo es que ahora las autoridades envían una alerta con sonido a los celulares de los mexicanos que se encuentran en las zonas en las que el movimiento telúrico se sentirá de manera intensa. Sin embargo, esta nueva forma de avisar que va a temblar no ha sido del agrado de algunas personas, ya que consideran que suena muy fuerte y que el sonido da más miedo que el sismo en sí.

Tal es el caso de un influencer conocido como Alex Tachers, quien cuenta con más de medio millón de seguidores en TikTok; fue justamente en esta plataforma en la que compartió un video en el que se le ve acostado en su cama, tapado con la cobija y con miedo.

“Claudia, quita esa p*nche alarma w*y… Si no nos mata el temblor nos van a matar ustedes de un pinche susto”, dijo el creador de contenido a la vez que cuestionó a quién se le había ocurrido elegir ese sonido como alerta sísmica. “Mínimo que tiemble, c*brón, estamos jetones todos, mañana hay que trabajar, es viernes todavía”, argumentó el influencer.

Asimismo, añadió: “Son las p*nches doce, pongan el himno, es la hora nacional, algo diferente… cómo me pones una alerta como si explotó una planta nuclear”. Ante este video, las opiniones se dividieron en redes sociales, pues algunos internautas comentaron estar de acuerdo con que se avise de esa forma, ya que se pueden salvar muchas vidas, mientras que otros indicaron que preferirían un sonido distinto.

“No m*men. ¿Qué esperan? ¿Una canción de cuna?”, “Grabando su ‘miedo’ bajo cobija de plumas mientras Guerrero tiembla de verdad: allá familias corren descalzas en la oscuridad, aquí el influencer convierte el susto en contenido cozy”, “La neta si asusta más esa p*nche alarma”, “Dejen de estar de chillones, es para salvarles la vida”, “Literalmente creí que explotaba mi fon” y “¡¡Pero te paraste!! ¡¡Y ese es el chiste que salgas a tiempo!! No se sabe con exactitud como será el peligro, a mi me parece perfecto aunque me asuste”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios.