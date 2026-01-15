"Lady Mexibús" inaugura el año con un video que está causando polémica luego de que, con su motocicleta eléctrica, que se han popularizado recientemente, invadiera el carril confinado de este medio de transporte de la Línea 4 ubicada en el Estado de México a pesar de los riesgos que esto representa.

En redes sociales se viralizó este jueves, la discusión que tuvo la motociclista con la policía de tránsito del municipio de Ecatepec que le solicitaban salirse del carril, además, de indicarle que no portaba el equipo de protección adecuado para viajar en ese vehículo.

" No me voy a salir, lo he hecho una y mil veces " reviró la mujer mientras grababa a los oficiales que insistían en que debía salirse para no ponerse en riesgo.

"Salga del confinado, no trae un equipo de seguridad, señorita... No es una ciclopista , no es una ciclopista, debe de salir , por favor, simplemente se le dice que debe de salir", reiteran los uniformados, quienes le dicen que si no sigue las órdenes llamarán a los policías de Seguridad Pública municipal "para que se la lleven por alteración al orden".

-"Osea que usted siempre se mete al confinado"

-"Sí, sí, siempre.... es mi bicicleta eléctrica", responde la conductora.

Sin embargo, Lady Mexibús, como la apodaron en redes, argumenta que para ella es más seguro trasladarse en el carril confinado que en el tráfico de la avenida principal.

Mientras siguen discutiendo, la mujer sorprende a los oficiales justificándose: "Porque mis condiciones me condicionan siempre. ¿No lo sabes? Es filosofía. ¿Sí sabes?... es educación".

Los oficiales de tránsito decidieron ignorarla y advertirle que está en camino una unidad de Mexibús. " Te van a aventar. No traes casco ".

Demostrando desinterés, ella insiste en estar en lo correcto. "Esta es mi seguridad. Yo corro más riesgo afuera. Es que yo corro más riesgo afuera".

En los reportes se indica que Lady Mexibús después de discutir 15 minutos, se retiró del carril confinado.

¿Cuáles son las principales disposiciones para los motociclistas y conductores de vehículos similares en el Estado de México?

De acuerdo con la última actualización de 2025 del Reglamento de Tránsito del Estado de México estas son las disposiciones con las que tiene que cumplir los motociclistas y conductores de este tipo de vehículos.