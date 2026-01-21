Una conmovedora imagen capturada en las calles de la Ciudad de México se ha vuelto viral en redes sociales, generando una ola de solidaridad entre los internautas: el video muestra a unos padres que, con visible esfuerzo, cargan a sus bebés, cada uno conectado a un tanque de oxígeno portátil, mientras caminan por la banqueta. La imagen conmovió tanto que una persona busca a la pareja para regalarles un auto, de modo que les sirva para desplazarse con sus pequeños hijos.

El video de los padres que cuidan a sus bebés y los cargan con sus tanques de oxígeno expuso la difícil situación de esta familia que necesita transportar a sus hijos, quienes requieren asistencia respiratoria constante. La escena tocó una fibra sensible en los internautas y en la fotógrafa que capturó el momento.

Se trata de Yessenia Barraza, quien compartió la publicación en su cuenta de Facebook; en el mensaje que compartió con sus seguidores explicó que el video lo grabó el pasado 8 de enero, mientras que encontraba en el Uber, de camino a una cita de trabajo.

“En mi viaje por la Ciudad de México iba en un Uber (...) yo iba viendo por la ventana, como se ve la vida cuando no se tiene prisa. Y de pronto, la vi. Una pareja bajando de un puente peatonal. Yo iba grabando algunas cosas de mi recorrido cuando los vi bajar hacia un área común, como si fuera un parque. Me llamó mucho la atención lo que traían en el pecho. Cada uno cargaba a un bebé, en esos arneses que se pegan al corazón. Pensé: qué bonito. Y grabé, porque me llamó la atención que fueran dos. Seguí mirando… y entonces lo vi bien. El bebé que cargaba el papá tenía una manguerita. Oxígeno. Y en una mano, el papá llevaba un tanque. En la otra… de pronto, al enfocar mejor, veo otro tanque y otra manguerita. Dos bebés. Dos tanques. Dos adultos cargándolo todo”, contó Barraza.

Añadió: “Y ahí entendí algo. La maternidad es dura. La paternidad también. Y la vida… a veces no viene ligera. Hay historias fuertes y silenciosas que no vemos todos los días, pero eso no significa que no existan. Hay familias que no posan. Solo avanzan”.

La mujer que grabó el video mencionó que la situación de la que fue testigo le recordó “que el amor verdadero no siempre se ve bonito, a veces se ve fuerte” y reconoció a los padres por entregar todo por sus dos bebés.

Ante la historia de los padres que recorren a pie la CDMX con sus bebés y sus tanques de oxígeno, cientos de usuarios comenzaron a compartirla con el objetivo de localizar a la familia y poder ofrecerles un apoyo.

Un usuario de redes sociales, llamado Heriberto Vargas, pidió ayuda para localizar a los padres que aparecen en el clip, porque quiere regalarles un auto; de acuerdo con su perfil de Facebook, el hombre se dedica a la venta de carros.

“Estoy buscando a esta pareja con sus pequeños niños para regalarles un carro totalmente gratis. No va a ser el mejor carro del año, pero sé que les va a servir muchísimo para salir adelante (...) soy papá y sé lo que es luchar todos los días por tus hijos, levantarte temprano, batallar, pero no rendirte jamás. Ayúdenme a contactar”, señaló Vargas.

Hasta el momento, la búsqueda se mantiene activa, pidiendo a la comunidad que, si alguien conoce a la pareja o tiene información sobre su paradero, se comunique con Heriberto Vargas para que le pueda entregar el auto.