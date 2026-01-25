Desde hace unos días ha circulado en redes sociales que Ben Affleck ya ha olvidado a su exesposa Jennifer Lopez y que se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con una famosa modelo de 28 años.

Si bien esta información acaparó los principales medios de comunicación y causó revuelo en redes sociales, se han dado a conocer detalles oficiales sobre el presunto nuevo romance del actor de La Liga de la Justicia y Perdida.

Desde que se separó de JLo luego de dos años de matrimonio, la vida amorosa del actor de 53 años ha estado bajo el escrutinio público, generando expectativa sobre sus nuevos romances o sobre una reconciliación con la cantante y actriz.

En esta ocasión, la celebridad ha dado de qué hablar por una supuesta relación con la modelo Brooks Nader, misma que ha sido desmentida.

Los rumores de un supuesto romance entre Affleck y Nader encendieron las redes sociales en los últimos días, pero la modelo de Sports Illustrated Swimsuit decidió cortar de raíz la especulación y afirmó que ni siquiera lo conoce.

A través de una publicación de Instagram que ya se ha hecho viral, Nader reaccionó directamente a los rumores y dejó claro que no existe ninguna relación con el actor de Hollywood.

Nader, quien ha estado en el foco mediático por su vida amorosa y sus vínculos con celebridades de alto perfil, respondió a una publicación del sitio de rumores DeuxMoi. Ahí, una fuente aseguraba que ella y Affleck “nunca se conocieron”, comentario que la propia modelo confirmó sin rodeos: “No lo he conocido en mi vida”.

El nombre de Nader no es ajeno a la polémica. En 2024 protagonizó un mediático romance con Gleb Savchenko, su pareja en Dancing With the Stars, relación que fue tachada de “romance armado para el show”. Tras una ruptura turbulenta, ella lo acusó de infidelidad, algo que el bailarín negó públicamente.

Desde entonces, a Brooks Nader se le ha relacionado con figuras de alto perfil como Tom Brady, el príncipe Constantino Alexios de Grecia y Dinamarca y ahora Ben Affleck, alimentando la narrativa de que su corazón estaría ligado a nombres poderosos del mundo del entretenimiento, deportes y hasta de la realeza europea.

El contexto de los rumores también coincide con un momento delicado para Affleck, quien ha sido mencionado recientemente en otro escándalo ajeno a su vida sentimental. En medio de la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, surgieron documentos que sugieren que la actriz buscó el consejo del director de Argo durante la posproducción de la película It Ends with Us, misma en la que ha generado una de las polémicas más grandes de Hollywood en la actualidad y que involucra, incluso, el nombre de Taylor Swift.

En un correo electrónico filtrado para el proceso del caso, Lively habría pedido a Affleck que revisara su versión de la película y le diera notas creativas, insinuando además “problemas graves de recursos humanos” en el set. Aunque su nombre aparece redactado, el vínculo previo entre ambos reavivó la atención mediática sobre el actor.

Se sabe que Ben y Blake sostuvieron una breve conexión, supuestamente romántica, en 2010, mientras trabajaban juntos en The Town, en medio del matrimonio de éste con Jennifer Garner.

Los mismos documentos incluyen mensajes en los que Blake Lively y Ryan Reynolds habrían contactado a Matt Damon y Luciana Barroso, criticando a Baldoni por su “enorme ego”, lo que volvió a colocar a Affleck y su círculo cercano en el centro del ojo del huracán.

Mientras tanto, Brooks Nader sigue enfocada en su carrera. Actualmente protagoniza el programa Love Thy Nader, junto a su hermana, y parece decidida a desmarcarse de cualquier escándalo romántico que no sea real, en especial con personajes de Hollywood con historial polémico.

Con su respuesta directa en Instagram, la modelo dejó claro que los rumores entre Ben Affleck y ella no tienen fundamento, demostrando que, en esta ocasión, las especulaciones fue más grande que la historia real.

Por su parte, Ben Affleck ha estado ajeno a los comentarios en torno a su vida personal, incluso después de separarse de Jennifer Lopez, con quien duró dos años casado y a quién sigue viendo en forma amistosa y por los vínculos que tienen sus respectivos hijos.