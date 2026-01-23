TE RECOMENDAMOS

La influencer dejó boquiabiertos a sus seguidores de Instagram al lucirse ataviada en un diminuto vestido rojo mientras trabajaba como DJ. Completó su atuendo con botas negras.

La estrella de redes sociales publicó una fotografía con la descripción “Baila conmigo”. Con el vestido, dejó a la vista su figura torneada y espalda trabajada en sus arduas reuniones de ejercicio.

Peinó su cabellera en una coleta con flequillo de lado y llevó un maquillaje donde el protagonista fue el labial rojo. Sumó miles de reacciones y decenas de comentarios que alabaron su belleza. “Que divertido”, “Hermosa” y “Eres toda una reina” fueron algunos de los comentarios.

No es la primera vez que presume así su figura. dijo al tabloide Daily Mail que cuida mucho su alimentación para mantenerse saludable y que disfruta ejercitar su cuerpo.

“Cuando estoy en casa, cada vez que termino una comida me gusta dar un paseo. Es bueno digerir la comida y despejar la cabeza. Trato de mantenerme alejado del azúcar tanto como sea posible. No como lácteos ni gluten porque soy alérgico”, declaró.

fue vinculada a Justin Bieber por primera vez en 2014, pero se separaron ese mismo año. Luego fueron vistos juntos en 2016 tras un espectáculo que Justin Bieber dio en el Madison Square Garden y en una proyección de la película La Vida Secreta de tus Mascotas.

Sin embargo, meses después Justin Bieber volvió con Selena Gomez y más tarde se comprometió con su actual esposa, Hailey Bieber.

Sobre el compromiso de , Chantel Jeffries dijo al medio Us Weekly: “Estoy tan feliz por ellos. Creo que es genial tener una relación con alguien que es tan buen amigo tuyo. Porque es simplemente pasar el rato con tu amigo todo el día”.

Recientemente, Chantel se unió al trend de 2016 y publicó una serie de fotografías de cómo lucía en aquel año. Presumió su cabellera rubia y estilo desenfadado, dejando ver que cambió a un toque más glamoroso.

Ahora Chantel es una afamada DJ y embajadora de la marca Fashion Nova. Así como de la línea deportiva de Alo Yoga.

