Obtener un pasaporte mexicano es un trámite esencial para quienes planean viajar al extranjero. Si quieres realizar el trámite por primera vez o renovarlo, debes saber que hay vigencias de 3, 6 y 10 años, todas con un costo diferente.

¿Cuánto cuesta el pasaporte mexicano de 6 años?

En 2026, el costo del pasaporte mexicano con una vigencia de seis años es de $2,440 pesos mexicanos. Sin embargo, existe la posibilidad de obtener un descuento del 50% en ciertos casos, lo que reduce el costo a $1,220 pesos.

¿Cómo se obtiene el descuento del 50%?

Este descuento del 50% está disponible para personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales que laboran en Canadá.

Para acceder a este beneficio, es necesario presentar la documentación correspondiente que acredite la condición del solicitante. Además, es importante realizar el trámite en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Para personas con discapacidad

La SRE anota que las personas con discapacidad deberán comprobar su condición presentando:

Original de la constancia o certificado médico expedido por alguna institución pública de salud o de seguridad social.

Original y copia de la credencial nacional para personas con discapacidad, expedida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Para trabajadores agrícolas

Los trabajadores agrícolas sólo tienen 50% de descuento cuando tramitan un pasaporte de 3 o 6 años de vigencia. No aplica para el de 10 años. “Para que se haga efectivo el descuento deberán presentar la constancia de su empleo en original, emitida por el Sistema Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”, escriben en su página de internet.

Para mayores de 60 años

Los adultos mayores de 60 años deben presentar su credencial de elector, INAPAM o acta de nacimiento.

¿Cómo agendar una cita para tramitar el pasaporte mexicano?

Puedes realizar el trámite en las oficinas de la SRE, que incluyen Delegaciones y Oficinas de Enlace Estatales y Municipales.

Para agendar tu cita tienes diferentes opciones:

Por teléfono: Llama al 55 893 (24827) de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas. La operadora te guiará y un trabajador de la SRE tomará tus datos. La cita se asignará en menos de cinco minutos.

Por WhatsApp: Guarda el número 55 893 (24827) como tu contacto en WhatsApp para realizar el trámite.

Por internet: Llena un perfil con tus datos en https://citas.sre.gob.mx/ para que el sistema registre la información y te muestre las fechas disponibles para las citas.

Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano en 2026

Después de agendar una cita en alguna de las oficinas en México o en oficinas consulares, se deberán de cumplir con los siguientes requisitos:

1) Acreditar la nacionalidad mexicana:

La SRE dice: “Si de la consulta a las bases de datos, sistemas o archivos a los que tenga acceso la Secretaría no se pueda acreditar la nacionalidad de la persona solicitante, deberá presentar alguno de los siguientes documentos”:

Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular;

Certificado de nacionalidad mexicana;

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento;

Carta de naturalización;

Cédula de identidad ciudadana, o

Certificado de matrícula consular.

2) Presentar una identificación oficial vigente en original:

Como credencial para votar del INE, matrícula consular, licencia de conducir, entre otras.

Comprobante de pago de derechos del pasaporte, talón original y sellado por el banco.

3) Hoja de confirmación de la cita.

Para menores de edad, se requiere también identificación y presencia de ambos padres.

Ya no debes llevar fotografía; la toma digitalmente el personal de la SRE el día de la cita.