Si estás pensando en tramitar tu CURP biométrica, pero no sabes qué documentos llevar, checa lo que dice el Registro Nacional de Población (RENAPO), el cual compartió la lista de requisitos que se quieren para sacar este documento digital de identificación nacional; además; reveló todas las sedes en las que se puede expedir la nueva CURP en cada estado de la República Mexicana.

La Clave Única de Registro de Población (CURP) evolucionó en un esfuerzo por modernizar la identificación y por proporcionarle mayores elementos de seguridad; aunque este documento no es obligatorio, las autoridades han advertido que se podría solicitar en algunos trámites, como los bancarios o gubernamentales, es por eso que extendieron la invitación a los mexicanos para que obtengan la suya.

El RENAPO ha confirmado los requisitos indispensables para obtener la nueva CURP Biométrica así como las direcciones de las sedes y módulos en los que personal autorizado de la dependencia estará haciendo el trámite para todos los mexicanos que deseen tener sus datos biométricos en una identificación.

¿Qué documentos necesitas para sacar la CURP Biométrica 2026?

De acuerdo con lo dado a conocer por el RENAPO, los ciudadanos mexicanos que deseen obtener o actualizar su CURP al formato biométrico deberán presentar los siguientes documentos:

Copia de acta de nacimiento (Sólo para personas de 0 a 18 años

(Sólo para personas de 0 a 18 años Identificación oficial (INE, Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula Profesional, Credencial Escolar, Credencial del ISSSTE, Credencial del IMSS, Credencial expedida por la Secretaría de Bienestar).

(INE, Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula Profesional, Credencial Escolar, Credencial del ISSSTE, Credencial del IMSS, Credencial expedida por la Secretaría de Bienestar). Copia de CURP Certificada.

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en CDMX?

Los módulos para sacar la CURP biométrica en la Ciudad de México están ubicados en:

-Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad: Londres 102, Col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc.

-Arcos de Belén 19, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, CDMX

-C. Canario s/n, Tolteca, C.P 01150, alcaldía Álvaro Obregón

-Av. México s/n, C.P 05000, alcaldía Cuajimalpa de Morelos

-Ayuntamiento no. 63 col. San Lucas, C.P 09000, alcaldía Iztapalapa

-Av. Constitución esquina andador Sonora, C.P 12400, alcaldía Milpa Alta

-Edificio Leona Vicario, planta baja, andador Hidalgo s/n, barrio San Miguel, C.P 13070, alcaldía Tláhuac

-Francisco del Paso y Troncoso, no. 219, col. Jardín Balbuena, C.P. 15900, alcaldía Venustiano Carranza.

¿Dónde sacar la CURP biométrica 2026 en México?

Checa el siguiente enlace para consultar en dónde puedes sacar tu CURP con datos biométricos (incluyen los 32 estados): https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/967136/ModulosCURP16012025.pdf

¿Cómo obtener la CURP biométrica?

Los pasos para sacar la CURP biométrica son los siguientes:

Paso 1 . Agenda tu cita si vives en la CDMX

Paso 2 . Acude al módulo más cercano en tu entidad.

Paso 3 . Preséntate en el módulo con los documentos requeridos.

Paso 4 . Una vez en módulo se registrará tu rostro, iris, huellas y firma.

Paso 5 . Una vez concluido el registro de biométricos, se enviará a tu correo electrónico el comprobante de la solicitud de Inscripción al Registro Nacional de Población de que realizaste el trámite y que tus datos han sido registrados.

¿Cuándo empieza el registro para la CURP biométrica?

La CURP Biométrica se comenzó a implementar de forma gradual desde 2025, pero fue hasta este 2026 que las autoridades confirmaron sedes y requisitos oficiales.