El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ordenó este martes a todas las agencias y universidades estatales suspender la tramitación de nuevas solicitudes de visas H-1B e iniciar una revisión del uso actual de este programa destinado a trabajadores extranjeros altamente calificados.

La directiva obedece a la orden del presidente Donald Trump emitida el año pasado. "La economía de Texas debe beneficiar a los trabajadores y empleadores de Texas", escribió Abbott en la orden.

TAMBIÉN LEE: Costo de renovación de la visa americana en 2026: Requisitos y cómo hacer el trámite

El gobernador, que ha liderado las estrategias antiinmigrantes en el país, dijo en un comunicado que la medida también responde a los recientes informes de abusos en el programa federal de visas H-1B, aunque no citó casos en específico.

Las universidades públicas y las agencias estatales no podrán iniciar ni presentar nuevas solicitudes de visas H-1B sin el permiso por escrito de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas hasta el 31 de mayo de 2027 , cuando finaliza la próxima sesión legislativa.

TAMBIÉN LEE: Esto gastarás al tramitar el pasaporte mexicano y la visa americana de turista en 2026

Además, el gobernador solicitó a las agencias e instituciones de educación superior que presenten antes del próximo 27 de marzo informes detallados a la comisión sobre las visas H-1B que se patrocinan actualmente.

También ordenó que se demuestren los esfuerzos para brindar a los candidatos calificados de Texas una oportunidad razonable para postularse a cada puesto cubierto por un titular de visa H-1B antes de que se presentara una nueva solicitud para ese puesto.

"El gobierno estatal debe dar el ejemplo y garantizar que las oportunidades de empleo, particularmente aquellas financiadas con el dinero de los contribuyentes, sean ocupadas primero por texanos", dijo Abbott en la directiva.

¿Cuále es la visa H-1B? ¿Quién las solicita?

La categoría de visa H-1B permite a los empleadores solicitar permisos para que profesionales extranjeros altamente calificados trabajen temporalmente en "ocupaciones especializadas".

Estos puestos requieren al menos una licenciatura o su equivalente e incluyen cargos como ingenieros civiles, desarrolladores de software e investigadores.

Por lo general, la duración inicial de una visa H-1B es de tres años, pero puede extenderse hasta seis, según el American Immigration Council.

Desde la creación del programa de visas en 1990, el Congreso ha limitado el número de visas H-1B disponibles cada año.

El límite legal anual actual es de 65,000 visas, con 20M000 visas adicionales para profesionales extranjeros que se gradúan con una maestría o un doctorado de una institución de educación superior estadounidense.

En septiembre pasado, el presidente Donald Trump anunció que su administración impondría una tarifa de 100,000 dólares a las nuevas solicitudes de visa H-1B.