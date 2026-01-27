Con la proliferación de sitios web y páginas de redes sociales, las estafas relacionadas con el trámite del pasaporte mexicano abundan, aprovechándose de la urgencia y la desinformación de miles de usuarios que buscan una cita.

Páginas falsas, perfiles de redes sociales y supuestos “gestores” prometen agilizar el proceso o conseguir citas inmediatas… A cambio de pagos que nunca se traducen en un documento real. Estas prácticas no sólo ponen en riesgo tu dinero, sino también los datos personales de quienes caen en la trampa.

Lo preocupante es que muchas de estas plataformas fraudulentas imitan tan bien la imagen oficial que es fácil confundirlas con el sitio del Gobierno de México. Logotipos parecidos, enlaces engañosos y mensajes que generan presión hacen que el usuario baje la guardia.

Por eso, identificar un portal legítimo se vuelve esencial para evitar fraudes y proteger tu información. En esta nota te explicamos cuáles son los únicos canales oficiales para agendar tu cita con seguridad.

Dónde sí tramitar el pasaporte mexicano

Actualmente hay tres maneras de tramitar el pasaporte mexicano y son los únicos canales por los que debes agendar las citas. Toma nota.

Por internet:

Inicia sesión con tu cuenta LlaveMx o con un correo electrónico en citas.sre.gob.mx . Es la única página donde se realiza el trámite en línea. Identificarás que es la página correcta porque tiene la terminación .gob.mx.

Llena el pre-registro con tu CURP y datos personales.

Selecciona el tipo y vigencia del pasaporte.

Elige la oficina y fecha disponible.

Confirma tu CURP y datos personales.

Recibirás un correo con los formatos necesarios.

Imprime el formato de pago y llévalo al banco.

Por WhatsApp:

Sí es verdad que ahora puedes hacer el trámite por WhatsApp. Guarda el número (+52) 55893-24827 en tus contactos.

Verifica que tenga una palomita, lo que significa que está verificado y es la cuenta auténtica. Envía un mensaje con la palabra “Hola” para iniciar la conversación.

Sigue las instrucciones del chatbot para seleccionar la oficina y fecha.

Confirma tu CURP y datos personales.

Recibirás un correo con los formatos necesarios.

Imprime el formato de pago y llévalo al banco.

Por teléfono:

Determina la oficina de la SRE donde realizarás el trámite.

Ten a la mano tu CURP, una hoja y un bolígrafo.

Llama al 55 893 (24827) de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas.

Sigue las instrucciones de la operadora.

Confirma tu CURP y datos personales.

Recibirás un correo con los formatos necesarios.

Imprime el formato de pago y llévalo al banco.

Cómo detectar fraudes al tramitar el pasaporte mexicano

Desconfía de cualquier página que te pida pagar antes de obtener una cita

Ningún sitio oficial solicita depósitos, transferencias o pagos por adelantado para “asegurar” una cita. Si una plataforma te pide dinero antes incluso de acceder al sistema, es una señal inequívoca de fraude.

Revisa cuidadosamente la dirección web

Los sitios falsos suelen usar dominios extraños, agregar letras de más o usar terminaciones como .net, .info o .online. Si la dirección no termina en .gob.mx o contiene faltas de ortografía, sal de inmediato.

Evita a supuestos gestores que prometen citas “inmediatas”

Los estafadores suelen vender urgencia: “solo hoy”, “últimos lugares”, “citas aseguradas”. Ningún gestor externo tiene acceso al sistema oficial, así que cualquier oferta milagrosa es un engaño para vaciarte la cartera.

Analiza el tipo de mensajes que recibes

Si te escriben por WhatsApp o redes sociales sin que tú lo solicites, y usan lenguaje presionante, horarios poco comunes o respuestas automatizadas, probablemente sea una red de estafas que busca obtener tus datos personales.

Sospecha de comprobantes demasiado “perfectos”

Muchos estafadores envían supuestos acuses de cita con logotipos clonados. Si el documento tiene sellos borrosos, códigos QR que no funcionan o información genérica,no proviene de la SRE.