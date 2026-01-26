¿Alguna vez has pensado en obtener la ciudadanía estadounidense? La naturalización es el proceso mediante el cual una persona nacida fuera de Estados Unidos se convierte en ciudadana estadounidense.

La vía estándar para solicitarla es el Formulario N‑400 (Application for Naturalization) ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Este es el paso a paso para aplicar en línea.

1) Verifica que cumples los requisitos básicos de elegibilidad

USCIS indica que, en términos generales, puedes solicitar la naturalización si: tienes 18 años o más; has sido residente permanente legal por el periodo requerido; has residido al menos 3 meses en el estado o distrito de USCIS donde presentas la solicitud; cumples con los requisitos de residencia continua y presencia física; demuestras buen carácter moral; sabes leer, escribir y hablar inglés básico; y posees conocimientos de educación cívica de Estados Unidos.

2) Reúne documentos y decide cómo presentar: en línea o en papel

USCIS recomienda crear una cuenta gratuita en myUSCIS para presentar el formulario N‑400 en línea, pagar la tarifa y cargar evidencia digital; el sistema ofrece instrucciones y reduce errores comunes. También puedes presentar por correo en papel, si lo prefieres.

3) Conoce las tarifas actuales

Desde el 1 de abril de 2024, USCIS ajustó sus tarifas. Presentar el N‑400 en línea tiene un descuento de 50 dólares respecto al envío en papel, y el costo de la toma de datos biométricos ya está incluido en la tarifa principal. Además, existen reducciones y exenciones de tarifa según tu nivel de ingresos.

4) Presenta tu Formulario N‑400 y paga la tarifa

Al presentar el N‑400, asegúrate de responder todas las preguntas con veracidad y de adjuntar la evidencia inicial requerida. Las instrucciones del N‑400 explican, parte por parte, qué información y comprobantes corresponden en cada caso, como matrimonio con ciudadano, servicio militar, empleo de cónyuge en el extranjero.

Si decides presentar la ciudadanía en línea, podrás subir documentos, recibir notificaciones, ver cartas en tu cuenta y enviar respuestas a solicitudes de evidencia.

5) Cita de datos biométricos

Tras recibir tu solicitud, USCIS programará una cita para la toma de datos biométricos en un Application Support Center. Revisa tu cuenta o tu notificación por correo para conocer la fecha, hora y lugar.

6) Prepara y asiste a tu entrevista y a los exámenes de naturalización

En la entrevista, el oficial repasará tu solicitud N‑400 y realizarás la prueba de inglés (lectura, escritura y expresión oral) y la prueba de educación cívica, historia y gobierno. USCIS ofrece materiales de estudio gratuitos y detalla quiénes califican a exenciones.

7) Recibe la decisión de USCIS

Después de la entrevista y revisión de antecedentes, USCIS te notificará por escrito si tu solicitud fue aprobada o denegada. Las notificaciones y actualizaciones aparecen tanto en la cuenta en línea, como por correo.

8) Toma la Juramentación de Lealtad

Si aprueban tu N‑400, USCIS te programará para prestar el Juramento en una ceremonia de naturalización. Recibirás el Formulario N‑445 con detalles de la cita. El día de la ceremonia debes entregar tu green card y, tras juramentar, recibes tu Certificado de Naturalización.