¿Vas al Mundial 2026 y aún no tienes en tus manos la visa americana? Si tienes boletos para la Copa Mundial y planeas asistir a los partidos en Estados Unidos, ahora podrás acceder a un beneficio exclusivo: el Sistema de Programación de Citas Prioritarias de la FIFA (FIFA PASS).

Este programa permite que los poseedores de entradas obtengan una cita prioritaria para la entrevista de visa, evitando las largas esperas que actualmente pueden superar los meses.

La Embajada de Estados Unidos en México ya reveló en sus cuentas de redes sociales cómo funcionará el sistema Estos son los pasos a seguir.

1.Haber comprado tus boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 directamente en la página web fifa.com/Tickets .

2.Inicia sesión en tu cuenta de fifa.com para enviar el formulario de registro para FIFA PASS. Introduce tu nombre y número de pasaporte exactamente como aparecen en tu pasaporte.

3.Comienza el proceso de solicitud de tu visa en la página web https://www.state.gov/fifa-world-cup-26 . Selecciona el país de nacionalidad o residencia donde harás la solicitud. Procede a llenar el formulario de solicitud DS-160. Debe ser el mismo número de pasaporte que pusiste en fifa.com.

4.Programa la cita para tu entrevista de visa. Sube una foto actual y realiza el pago de la tarifa. Si te preguntan si eres portador de un boleto de FIFA, asegúrate de responder “sí”.

5.Si tu información en el sistema de visas coincide con la del formulario de registro, recibirás acceso a una cita para un pase de la FIFA.

6.Asiste a tu entrevista y responde con la verdad.

La Embajada de Estados Unidos en México recordó que un boleto para el Mundial 2026 no garantiza obtener la visa, pues todos los solicitantes se someten al mismo procedimiento de control.

Si tienes boletos para el mundial, pero no te otorgan la visa o autorización de viaje necesaria, no habrá compensación por parte de FIFA Ticketing. Por otro lado, obtener la visa no garantiza la compra ni asignación de boletos, si es que aún no los tienes.

Estados Unidos asegura que, para enfrentar la alta demanda de visas de cara al Mundial, el Departamento de Estado ha desplegado más de 400 funcionarios consulares adicionales en todo el mundo, duplicando la presencia en algunas embajadas.

La Copa Mundial 2026 será el mayor evento organizado hasta la fecha, con la participación de 48 selecciones nacionales. Once ciudades estadounidenses albergarán 78 partidos, incluida la final en el Estadio de Nueva York y Nueva Jersey.