La visa H‑2B es una de las opciones más solicitadas por quienes desean trabajar de manera legal en Estados Unidos sin necesidad de contar con estudios universitarios.

De acuerdo con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), esta visa permite a empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros para cubrir empleos temporales no agrícolas, especialmente en industrias que enfrentan una fuerte escasez de mano de obra durante determinadas temporadas.

Entre las industrias que más recurren a este programa se encuentran: hotelería, construcción, jardinería y paisajismo, limpieza, mantenimiento, restaurantes y entretenimiento estacional.

Requisitos para calificar a la visa de trabajo H‑2B

Para que un trabajador extranjero sea elegible, el empleador estadounidense debe demostrar:

Insuficiencia de trabajadores estadounidenses disponibles, dispuestos y capacitados para realizar el trabajo temporal.

Que la contratación de trabajadores H‑2B no afectará de manera negativa los salarios ni las condiciones laborales de empleados estadounidenses en puestos similares.

Que la necesidad del empleador es temporal, incluso si el trabajo existe de manera permanente (por ejemplo, alta demanda solo en verano).

Proceso paso a paso para solicitar la visa H‑2B

1. Certificación laboral temporal (DOL)

El proceso inicia cuando el empleador solicita una certificación laboral temporal ante el Departamento de Trabajo (DOL).

Este documento confirma la falta de trabajadores estadounidenses disponibles y que las condiciones laborales ofrecidas cumplen con los estándares federales.

2. Presentación del Formulario I‑129 ante USCIS

Una vez aprobada la certificación, el empleador debe enviar a USCIS el:

Formulario I‑129, Petición para un trabajador no inmigrante.

Certificación laboral temporal vigente.

Información del trabajador.

Evidencia de la necesidad temporal.

3. Solicitud de visa en la embajada o consulado

Una vez aprobada la petición por USCIS, el trabajador debe acudir al consulado estadounidense en su país para:

Completar la solicitud DS‑160.

Asistir a entrevista.

Presentar documentos como pasaporte, oferta laboral y copia de la aprobación del I‑129.

4. Ingreso a Estados Unidos

Tras obtener la visa, el trabajador puede ingresar a Estados Unidos en la fecha indicada para comenzar el empleo temporal.

Duración de la estadía y extensiones

La estadía inicial con visa H‑2B puede ser de hasta un año.

Se pueden solicitar extensiones anuales hasta un máximo de 3 años.

Después de 3 años, el trabajador debe salir del país mínimo 3 meses antes de volver a aplicar.

Los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años pueden acompañar al titular bajo la clasificación H‑4, aunque no pueden trabajar.

Consideraciones importantes sobre la visa H‑2B

Límite anual: El Congreso establece un límite de visas H‑2B por año fiscal. Para 2025, USCIS anunció que la cuota de la segunda mitad del año fiscal se agotó el 5 de marzo.

Prohibición de cobros indebidos: Ni empleadores ni agentes pueden cobrar tarifas relacionadas con el empleo al trabajador.

El empleador debe informar a USCIS si el empleado:

No se presenta.

Abandona el empleo.

Es despedido.

Termina antes del periodo autorizado.

Lo que no puedes hacer con la visa H‑2B

No otorga residencia permanente.

No te permite cambiar de empleador sin una nueva petición aprobada.

No autoriza trabajos agrícolas (para eso existe la H‑2A).

La visa H‑2B es una excelente opción para quienes buscan trabajar legalmente en Estados Unidos sin necesidad de título universitario. Aunque el proceso depende casi por completo del empleador estadounidense, entender cada paso te ayuda.