Más allá del álbum de la Copa 2026, México tendrá otro elemento coleccionable de gran valor a largo plazo de la justa deportiva que se disputará en nuestro país, Canadá y Estados Unidos en el siguiente mes.

Se trata de las monedas conmemorativas del Mundial 2026 emitidas por el Banco de México (Banxico). Para la justa, la institución lanzó una colección especial de 12 monedas que ya son un tesoro dentro de la numismática y los aficionados.

¿Cómo son las monedas de la Copa 2026?

La colección cuenta con cuatro monedas de 20 pesos bimetálicas, diseñadas para su uso legal; estas monedas tiene forma dodecagonal y muestran elementos relacionados con las tres sedes en México: CDMX, Guadalajara y Monterrey.

En el anverso presenta el Escudo Nacional y la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, mientras que en el reverso el diseño depende de la ciudad con elementos clave como:

CDMX: la columna de la Independencia

la columna de la Independencia Guadalajara: un jugador de futbol con un balón y la figura de la escultura de la diosa Minerva, ubicada en la glorieta de Minerva en la ciudad.

un jugador de futbol con un balón y la figura de la escultura de la diosa Minerva, ubicada en la glorieta de Minerva en la ciudad. Monterrey: presenta un balón y un jaguar, además del logo de la federación de futbol, mariposas monarcas y el texto: “México triple sede mundialista”.

¿Dónde comprar las monedas conmemorativas?

Las monedas bimetálicas de 20 pesos que ya fueron puestas en circulación para uso legal en transacciones y que se obtienen en instituciones bancarias seleccionadas y centros de canje autorizados por Banxico.

Asimismo, hay monedas de oro y plata que pueden adquirirse únicamente en establecimientos o instituciones autorizadas.

Si quieres obtener las monedas de 20 pesos a través de operaciones de canje o cambio, puedes recurrir a los siguientes bancos mexicanos:

BBVA

Banamex

Santander

Banorte

Scotiabank

HSBC México

Puedes encontrar la disponibilidad de las monedas en cada banco accediendo al buscador de sucursal UbiCanjeMx ( da clic en este enlace ). Aquí puedes revisar por estado, municipio o delegación y código postal. Al rellenar los campos, verás qué bancos tienen monedas.

Si no quieres ir a estas instituciones, puedes esperar a que la moneda caiga en tus manos a través de su uso comercial.

Monedas de oro y plata

La colección también cuenta con cuatro monedas de oro y cuatro de plata con las siguientes características: