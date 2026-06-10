La cuenta regresiva para la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México ha comenzado, pero el clima podría convertirse en un protagonista inesperado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la presencia de l luvias, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento para este jueves 11 de junio, justo cuando miles de aficionados se preparan para asistir al partido inaugural en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca.

Clima CDMX 11 de junio: ¿lloverá durante la inauguración del Mundial?

De acuerdo con el pronóstico oficial, la mañana del jueves estará marcada por condiciones nubladas y temperaturas de entre 15 y 17 grados Celsius.

Sin embargo, durante la tarde, horario en el que se desarrollarán gran parte de las actividades relacionadas con la inauguración del Mundial 2026, existe un 60% de probabilidad de lluvia ligera, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 25 grados Celsius.

Para la noche, el panorama se complica. El pronóstico indica una probabilidad de l 60% de tormentas eléctricas en la zona de Tlalpan , acompañadas de rachas de viento y posibles descargas eléctricas.

Pronóstico para el Estadio Ciudad de México

Mañana

Nublado

Temperatura: 15 a 17 °C

Viento: 5 km/h

Tarde

Lluvia ligera (60%)

Temperatura: 23 a 25 °C

Rachas de hasta 40 km/h

Noche

Tormentas eléctricas (60%)

Temperatura: 18 a 20 °C

Rachas de hasta 20 km/h

SMN alerta por lluvias fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México

El organismo meteorológico informó que una combinación de canales de baja presión, humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México, además de una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, favorecerán lluvias fuertes en el Valle de México.

Se esperan acumulados de entre 25 y 50 milímetros en la Ciudad de México y el Estado de México, especialmente en las zonas del sur de la capital y el suroeste mexiquense.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de:

Descargas eléctricas

Caída de granizo

Encharcamientos e inundaciones urbanas

Reducción de visibilidad en carreteras

Los estados con alerta por lluvias intensas

Mientras la atención mundial estará puesta en la inauguración del Mundial, varios estados enfrentarán precipitaciones aún más severas.

Lluvias intensas de 75 a 150 mm

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm

Chihuahua

Durango

Jalisco

Lluvias fuertes de 25 a 50 mm

Sonora

Sinaloa

Tamaulipas

Nayarit

Colima

Guerrero

Michoacán

Morelos

Tlaxcala

El SMN advirtió que estas condiciones pueden provocar deslaves, crecidas de ríos, inundaciones y afectaciones en vialidades.

Mientras unos se mojan, otros enfrentarán calor extremo

En contraste con las lluvias del centro y sureste del país, la onda de calor continuará afectando gran parte del norte de México.

Las temperaturas máximas podrían superar los 45 grados Celsius en regiones de Sonora y Baja California, mientras que estados como Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa alcanzarán entre 40 y 45 grados.

¿Podría afectar la lluvia la inauguración del Mundial?

Hasta el momento no existe ninguna indicación de suspensión o modificación de las actividades programadas para la inauguración del Mundial 2026.

No obstante, las autoridades recomiendan a los asistentes acudir preparados con impermeable, considerar tiempos adicionales de traslado y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos debido a la posibilidad de lluvias, tormentas eléctricas y afectaciones viales en la capital del país.

Con millones de aficionados pendientes del arranque de la Copa del Mundo, el clima se perfila como uno de los factores que podrían influir en la experiencia de quienes asistirán al histórico partido inaugural en la Ciudad de México.