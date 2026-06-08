La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la Ciudad de México anunció las sedes oficiales donde miles de aficionados podrán disfrutar de los partidos de la copa del Mundo en espacios públicos y con acceso gratuito.

Bajo la iniciativa "La Pelota Vuelve a Casa", el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que diversos parques, deportivos y espacios comunitarios transmitirán los partidos del torneo en un ambiente seguro y familiar.

¿Dónde ver gratis los partidos del Mundial 2026 en CDMX?

Las autoridades capitalinas informaron que seis sedes transmitirán los 104 partidos del Mundial, desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026.

Las sedes confirmadas son:

Parque La Bombilla (Álvaro Obregón)

Parque Tezozómoc (Azcapotzalco)

Campos Revolución (Gustavo A. Madero)

Utopía Meyehualco (Iztapalapa)

Unidad Independencia (La Magdalena Contreras)

Deportivo Xochimilco (Xochimilco)

Estos espacios estarán habilitados para que los aficionados sigan toda la actividad mundialista, desde la fase de grupos hasta la gran final.

Las sedes donde se transmitirán los partidos de México

Además de los espacios que proyectarán todos los encuentros, la CDMX contará con 11 sedes especiales para transmitir los partidos de la Selección Mexicana y los encuentros más importantes del torneo.

Las transmisiones están programadas para los días 11, 18, 24 y 30 de junio, así como el 5 de julio.

Las sedes son:

Las Américas (Benito Juárez)

Parque de la Consolación (Coyoacán)

Deportivo San Mateo Tlaltenango (Cuajimalpa)

Plaza Garibaldi (Cuauhtémoc)

Deportivo Hermanos Galeana (Gustavo A. Madero)

Deportivo Leandro Valle (Iztacalco)

Central de Abasto (Iztapalapa)

PILARES Tlacopan (Miguel Hidalgo)

Deportivo San Francisco Tecoxpa (Milpa Alta)

Deportivo Tláhuac (Tláhuac)

Utopía Eduardo Molina (Venustiano Carranza)

La Pelota Vuelve a Casa: así vivirá CDMX el Mundial 2026

La Ciudad de México será una de las sedes mundialistas de la FIFA y busca que la experiencia llegue a todas las alcaldías mediante espacios públicos donde familias, turistas y aficionados puedan reunirse para disfrutar del torneo.

La estrategia contempla medidas de seguridad, monitoreo y atención ciudadana para garantizar eventos ordenados y seguros durante cada jornada mundialista.

Números de emergencia y atención para asistentes

Las autoridades recordaron que los asistentes podrán solicitar apoyo a través de los siguientes canales:

Emergencias: 911

App Mi Policía

Unidad de Contacto del Secretario: 55 4331 9636

Centro de Atención al Turista: 55 4891 1166

También se recomienda seguir los canales oficiales de información: