A pocos días del inicio del Mundial 2026, una predicción basada en inteligencia artificial (IA) y modelos matemáticos ha generado debate entre los aficionados mexicanos. El análisis proyecta hasta dónde podría llegar la Selección Mexicana en el torneo que se disputará en casa y cuyo principal objetivo es romper la histórica barrera de los octavos de final. ¿Qué tan lejos va a llegar el Tricolor en este mundial? Esto es lo que cree la IA.

Los aficionados mexicanos se encuentran en un dilema, pues aunque tienen toda la actitud de apoyar a la selección nacional, sus más recientes encuentros han dejado un sabor de boca agridulce, ya que consideran que no ven un equipo sólido, fuerte, que juegue en conjunto y que dé resultados.

Es por eso que algunos no tienen esperanzas de que lleguen muy lejos en el Mundial 2026, pero hay otros que no pierden la fe y que estarán apoyando al equipo dirigido por Javier Aguirre durante sus partidos contra Sudáfrica, Corea y Chequia.

¿Hasta dónde llegaría México en el Mundial 2026 según la IA?

De acuerdo con el modelo matemático desarrollado por el economista alemán Joachim Klement, México avanzaría más allá de la fase de grupos, pero no lograría llegar a los cuartos de final. El pronóstico señala que el Tri clasificaría como uno de los mejores terceros lugares de su grupo y pasaría a la siguiente ronda, donde sería eliminado.

¿Qué probabilidades tiene México de llegar cuartos de final?

La gran obsesión del futbol mexicano sigue siendo alcanzar el llamado "quinto partido", es decir, los cuartos de final de una Copa del Mundo. México no logra superar los octavos de final desde que fue anfitrión en 1986, torneo en el que alcanzó los cuartos de final, la mejor actuación de su historia junto con la de 1970.

Sin embargo, las cosas cambian en este Mundial 2026 ya que ahora el quinto partido es el sexto partido en realidad, debido a que por primera ocasión se jugarán dieciseisavos de final, por lo que dicha etapa representa el cuarto partido; los octavos de final son el quinto y los cuartos de final (el objetivo de Mexico desde 1986), el sexto partido.

¿Puede México superar la predicción?

La ventaja de jugar como anfitrión, el apoyo de la afición y la experiencia de varios jugadores generan expectativas de que el Tri pueda superar lo proyectado por los algoritmos.

¿Cuál ha sido la mejor participación de México en un Mundial?

Los cuartos de final en 1970 y 1986.