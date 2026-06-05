Los Ángeles será una de las sedes más importantes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, al albergar ocho encuentros que incluyen fase de grupos y rondas eliminatorias.

Todos los partidos se disputarán en el moderno SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, recinto que durante el torneo será denominado “Los Angeles Stadium” por la FIFA.

A continuación, te presentamos el calendario completo con fechas, enfrentamientos y horarios adaptados al tiempo del centro de México.

Fase de grupos

Estados Unidos vs. Paraguay

12 de junio de 2026.

SoFi Stadium, Los Ángeles.

18:00 hrs (Los Ángeles) / 20:00 hrs México.

Irán vs. Nueva Zelanda

15 de junio de 2026.

SoFi Stadium.

18:00 hrs (LA) / 20:00 hrs.

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

18 de junio de 2026.

SoFi Stadium.

12:00 hrs (LA) / 14:00 hrs México.

Bélgica vs. Irán

21 de junio de 2026.

SoFi Stadium.

12:00 hrs (LA) / 14:00 hrs México.

Estados Unidos vs. Turquía

25 de junio de 2026.

SoFi Stadium.

19:00 hrs (LA) / 21:00 hrs México.

Fase de eliminación directa

Dieciseisavos de final (partido 1)

28 de junio de 2026.

SoFi Stadium.

12:00 hrs (LA) / 14:00 hrs México.

Dieciseisavos de final (partido 2)

2 de julio de 2026.

SoFi Stadium.

12:00 hrs (LA) / 14:00 hrs México.

Cuartos de final

10 de julio de 2026.

SoFi Stadium.

12:00 hrs (LA) / 14:00 hrs México.

El FIFA Fan Festival transformará el histórico Los Angeles Memorial Coliseum en una gran celebración del futbol, reuniendo del 11 al 15 de junio a aficionados de todo el mundo para ver partidos en vivo y disfrutar de música, cultura y gastronomía.

El festival será el corazón de la Copa Mundial en Los Ángeles, uniendo a la comunidad para celebrar el deporte y la multiculturalidad que distinguen a la región.

Además del FIFA Fan Festival, las Fan Zones de Los Ángeles World Cup 26 llevarán la emoción de la Copa Mundial a distintos puntos del área metropolitana, ofreciendo espacios para ver partidos en vivo y disfrutar de actividades interactivas durante los 39 días del torneo.