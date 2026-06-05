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Los Ángeles será una de las sedes más importantes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, al albergar ocho encuentros que incluyen fase de grupos y rondas eliminatorias.
Todos los partidos se disputarán en el moderno SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, recinto que durante el torneo será denominado “Los Angeles Stadium” por la FIFA.
A continuación, te presentamos el calendario completo con fechas, enfrentamientos y horarios adaptados al tiempo del centro de México.
Fase de grupos
Estados Unidos vs. Paraguay
- 12 de junio de 2026.
- SoFi Stadium, Los Ángeles.
- 18:00 hrs (Los Ángeles) / 20:00 hrs México.
Irán vs. Nueva Zelanda
- 15 de junio de 2026.
- SoFi Stadium.
- 18:00 hrs (LA) / 20:00 hrs.
Suiza vs. Bosnia y Herzegovina
- 18 de junio de 2026.
- SoFi Stadium.
- 12:00 hrs (LA) / 14:00 hrs México.
Bélgica vs. Irán
- 21 de junio de 2026.
- SoFi Stadium.
- 12:00 hrs (LA) / 14:00 hrs México.
Estados Unidos vs. Turquía
- 25 de junio de 2026.
- SoFi Stadium.
- 19:00 hrs (LA) / 21:00 hrs México.
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Fase de eliminación directa
Dieciseisavos de final (partido 1)
- 28 de junio de 2026.
- SoFi Stadium.
- 12:00 hrs (LA) / 14:00 hrs México.
Dieciseisavos de final (partido 2)
- 2 de julio de 2026.
- SoFi Stadium.
- 12:00 hrs (LA) / 14:00 hrs México.
Cuartos de final
- 10 de julio de 2026.
- SoFi Stadium.
- 12:00 hrs (LA) / 14:00 hrs México.
El FIFA Fan Festival transformará el histórico Los Angeles Memorial Coliseum en una gran celebración del futbol, reuniendo del 11 al 15 de junio a aficionados de todo el mundo para ver partidos en vivo y disfrutar de música, cultura y gastronomía.
El festival será el corazón de la Copa Mundial en Los Ángeles, uniendo a la comunidad para celebrar el deporte y la multiculturalidad que distinguen a la región.
Además del FIFA Fan Festival, las Fan Zones de Los Ángeles World Cup 26 llevarán la emoción de la Copa Mundial a distintos puntos del área metropolitana, ofreciendo espacios para ver partidos en vivo y disfrutar de actividades interactivas durante los 39 días del torneo.
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