Este verano, California será mucho más que una de las grandes sedes del futbol mundial. Con 14 partidos distribuidos entre el sur y el norte del estado, el destino se transformará en el epicentro del entretenimiento, la cultura y, por supuesto, los road trips inolvidables.

La verdadera experiencia no estará solamente dentro de los estadios: estará en recorrer playas icónicas, descubrir ciudades vibrantes, disfrutar wine country, explorar fan zones frente al Pacífico y conectar dos de las regiones más famosas de Estados Unidos a través de la espectacular Highway 1.

DOS SEDES, DOS ESTILOS DE VIAJE

Indudablemente, el sur de California será una de las regiones más vibrantes del torneo. Entre partidos, los viajeros podrán vivir el auténtico estilo de vida californiano entre playas legendarias, hoteles icónicos, gastronomía multicultural y entretenimiento en cada rincón.

Además de la energía deportiva que invadirá la región con viewing parties y fan zones, Los Angeles es el punto de partida ideal para descubrir algunos de los destinos más icónicos del sur de California. Muy cerca se encuentran Santa Monica, con su famoso muelle, bicicletas frente al mar y el clásico ambiente de playa californiano; Beverly Hills, referente de lujo, shopping y experiencias celebrity-style; y Pasadena, conocida por su arquitectura histórica, cafés y una sofisticada escena cultural.

La región también invita a explorar Long Beach, ideal para disfrutar restaurantes frente al mar y actividades náuticas; Malibu, famosa por sus paisajes costeros y su relajada esencia beach culture; así como Anaheim y Buena Park, reconocidas por sus parques temáticos y entretenimiento familiar de talla mundial.

FUTBOL, WINE COUNTRY Y PAISAJES ICÓNICOS EN EL ÁREA DE LA BAHÍA DE SAN FRANCISCO

Al norte del estado, la Bahía de San Francisco ofrecerá una experiencia completamente distinta: más sofisticada, relajada y profundamente ligada a la cultura, el diseño y la gastronomía.

San Francisco será uno de los grandes hotspots internacionales gracias a sus escenarios emblemáticos, barrios multiculturales y vistas incomparables del Pacífico. Pero el verdadero atractivo está en todo lo que rodea la ciudad.

Más allá de San Francisco, el Área de la Bahía ofrece múltiples escapadas ideales para complementar el viaje. Destacan Napa y Sonoma, reconocidas mundialmente por sus experiencias de wine tasting, hoteles boutique y gastronomía de primer nivel; Oakland, con una vibrante escena de arte urbano, música y propuestas culinarias multiculturales; y San Jose, puerta de entrada a Silicon Valley y epicentro de innovación tecnológica.

La ruta también puede extenderse hacia Santa Cruz, famosa por su esencia surf y ambiente relajado frente al Pacífico, así como Monterey, hogar de impresionantes paisajes oceánicos y experiencias escénicas inolvidables sobre la costa de California.

Durante el verano futbolístico, la región también contará con fan zones y celebraciones para aficionados que transformarán plazas y espacios públicos en grandes puntos de encuentro internacionales.

EL EJE CONECTOR: LA HIGHWAY 1

La ruta escénica más famosa del estado conecta las dos regiones sede en un recorrido frente al océano Pacífico que, por sí solo, justifica el viaje.

Entre Los Angeles y San Francisco, los viajeros podrán detenerse en destinos como Santa Barbara, San Luis Obispo, Big Sur y Carmel-by-the-Sea.

Acantilados, playas, viñedos, pequeños pueblos costeros y sunsets espectaculares convertirán el trayecto en parte esencial de la experiencia.

Con 14 partidos, fan zones, experiencias frente al Pacífico y algunos de los road trips más espectaculares del mundo, California se prepara para vivir un verano inolvidable. Ya sea recorriendo la icónica Highway 1 entre Los Ángeles y San Francisco, disfrutando wine country, explorando playas legendarias o descubriendo ciudades llenas de cultura y entretenimiento, el estado demuestra que aquí la diversión va mucho más allá del estadio.

Porque si hay un lugar donde el deporte, los paisajes, la gastronomía y las experiencias se unen en un mismo viaje, ese lugar es California.