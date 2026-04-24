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¿Planeas un? Uno de los lugares que definitivamente debes incluir en tu itinerario es Universal Studios Hollywood, un parque temático único que combina cine, tecnología y experiencias inmersivas basadas en películas y videojuegos icónicos como Super Mario Bros., Harry Potter, Jurassic World, Transformers y Minions.

A continuación, te contamos cuánto cuesta entrar en 2026, cómo llegar y cuáles son las atracciones que no te puedes perder, con precios actualizados.

¿Dónde se ubica Universal Studios Hollywood y cómo llegar?

está ubicado en: 100 Universal City Plaza, Los Ángeles, California.

Opciones para llegar:

Uber o taxi: desde Downtown Los Ángeles el trayecto ronda los 60 dólares, dependiendo del tráfico.

Auto rentado: el parque cuenta con estacionamiento oficial.

Metro: es la opción más económica. Toma la línea B (roja) con dirección a North Hollywood y baja en la estación Universal City/Studio City. Cruza el puente peatonal y aborda el tren gratuito que te lleva directamente a la entrada del parque.

¿Cuánto cuesta entrar a Universal Studios Hollywood en 2026?

Universal recomienda en su sitio web oficial, ya que los precios varían según el día, la temporada y la demanda.

Precios de entrada en 2026:

Admisión general 1 día: desde 109 hasta 154 dólares.

Admisión general 2 días: desde 159 dólares.

Universal Express Pass: desde 199 hasta 309 dólares.

Universal Express Unlimited: desde 229 dólares.

Experiencia VIP: desde 369 hasta 519 dólares.

Acceso temprano a Super Nintendo World: 20 a 30 dólares.

Los precios son más bajos entre semana y en temporada baja; suben en vacaciones y días festivos.

Estacionamiento en Universal Studios Hollywood (2026)

Si planeas llegar en auto, considera estos costos:

Estacionamiento general:

  • Antes de las 5:00 pm: 40 dólares.
  • Después de las 5:00 pm: 10 dólares.
  • Estacionamiento preferente: desde 60 dólares.

Front Gate Parking: desde 70 dólares.

Valet parking: 25 dólares las primeras 2 horas y hasta 60 dólares después.

Atracciones imperdibles de Universal Studios Hollywood

El parque se divide en Upper Lot (lote superior) y Lower Lot (lote inferior), conectados por escaleras eléctricas gigantes.

The Wizarding World of Harry Potter

Uno de los mundos más completos del parque.

: una experiencia inmersiva dentro del castillo de Hogwarts con giros, pantallas y dementores.

Flight of the Hippogriff: montaña rusa familiar.

Otras experiencias:

  • Show de varitas en Ollivanders.
  • Espectáculos en vivo.
  • Cerveza de mantequilla, imprescindible probarla.

Super Nintendo World

La zona más nueva y concurrida del parque.

Mario Kart: Bowser’s Challenge: atracción 3D interactiva donde compites junto a Mario y Luigi.

Retos interactivos con Power-Up Bands.

Fotos con personajes.

Toadstool Café, restaurante temático.

Visítala a primera hora o cerca del cierre para evitar filas largas.

Lote inferior (Lower Lot)

Aquí están varias de las atracciones más intensas:

Jurassic World – The Ride: recorrido acuático con dinosaurios y una caída final espectacular.

Revenge of the Mummy: montaña rusa en la oscuridad con una caída épica.

Transformers The Ride 3D: una de las experiencias visuales más impresionantes del parque.

Studio Tour

El corazón histórico de Universal.

Dura aproximadamente una hora.

Muestra sets reales de filmación.

Incluye:

  • Escena 3D de King Kong.
  • Simulación de inundaciones y efectos especiales reales.
  • Es una atracción incluida con la admisión general y no te la puedes perder.

WaterWorld

Un show en vivo con actores reales. Hay explosiones, fuego y acrobacias. Está basado en la película Waterworld y hay zonas donde puedes mojarte. Consulta los horarios en la app.

Springfield: el mundo de Los Simpson

Taberna de Moe.

Donas de Homero.

Duff Beer.

, una aventura animada frente a una pantalla gigante

Atracciones para los más pequeños

Mi Villano Favorito: Minion Mayhem.

La vida secreta de tus mascotas: Sin Correa.

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