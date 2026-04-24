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¿Planeas un viaje a Los Ángeles en 2026? Uno de los lugares que definitivamente debes incluir en tu itinerario es Universal Studios Hollywood, un parque temático único que combina cine, tecnología y experiencias inmersivas basadas en películas y videojuegos icónicos como Super Mario Bros., Harry Potter, Jurassic World, Transformers y Minions.
A continuación, te contamos cuánto cuesta entrar en 2026, cómo llegar y cuáles son las atracciones que no te puedes perder, con precios actualizados.
¿Dónde se ubica Universal Studios Hollywood y cómo llegar?
Universal Studios Hollywood está ubicado en: 100 Universal City Plaza, Los Ángeles, California.
Opciones para llegar:
Uber o taxi: desde Downtown Los Ángeles el trayecto ronda los 60 dólares, dependiendo del tráfico.
Auto rentado: el parque cuenta con estacionamiento oficial.
Metro: es la opción más económica. Toma la línea B (roja) con dirección a North Hollywood y baja en la estación Universal City/Studio City. Cruza el puente peatonal y aborda el tren gratuito que te lleva directamente a la entrada del parque.
¿Cuánto cuesta entrar a Universal Studios Hollywood en 2026?
Universal recomienda comprar los boletos con anticipación en su sitio web oficial, ya que los precios varían según el día, la temporada y la demanda.
Precios de entrada en 2026:
Admisión general 1 día: desde 109 hasta 154 dólares.
Admisión general 2 días: desde 159 dólares.
Universal Express Pass: desde 199 hasta 309 dólares.
Universal Express Unlimited: desde 229 dólares.
Experiencia VIP: desde 369 hasta 519 dólares.
Acceso temprano a Super Nintendo World: 20 a 30 dólares.
Los precios son más bajos entre semana y en temporada baja; suben en vacaciones y días festivos.
Estacionamiento en Universal Studios Hollywood (2026)
Si planeas llegar en auto, considera estos costos:
Estacionamiento general:
- Antes de las 5:00 pm: 40 dólares.
- Después de las 5:00 pm: 10 dólares.
- Estacionamiento preferente: desde 60 dólares.
Front Gate Parking: desde 70 dólares.
Valet parking: 25 dólares las primeras 2 horas y hasta 60 dólares después.
Atracciones imperdibles de Universal Studios Hollywood
El parque se divide en Upper Lot (lote superior) y Lower Lot (lote inferior), conectados por escaleras eléctricas gigantes.
The Wizarding World of Harry Potter
Uno de los mundos más completos del parque.
Harry Potter and the Forbidden Journey: una experiencia inmersiva dentro del castillo de Hogwarts con giros, pantallas y dementores.
Flight of the Hippogriff: montaña rusa familiar.
Otras experiencias:
- Show de varitas en Ollivanders.
- Espectáculos en vivo.
- Cerveza de mantequilla, imprescindible probarla.
Super Nintendo World
La zona más nueva y concurrida del parque.
Mario Kart: Bowser’s Challenge: atracción 3D interactiva donde compites junto a Mario y Luigi.
Retos interactivos con Power-Up Bands.
Fotos con personajes.
Toadstool Café, restaurante temático.
Visítala a primera hora o cerca del cierre para evitar filas largas.
Lote inferior (Lower Lot)
Aquí están varias de las atracciones más intensas:
Jurassic World – The Ride: recorrido acuático con dinosaurios y una caída final espectacular.
Revenge of the Mummy: montaña rusa en la oscuridad con una caída épica.
Transformers The Ride 3D: una de las experiencias visuales más impresionantes del parque.
Studio Tour
El corazón histórico de Universal.
Dura aproximadamente una hora.
Muestra sets reales de filmación.
Incluye:
- Escena 3D de King Kong.
- Simulación de inundaciones y efectos especiales reales.
- Es una atracción incluida con la admisión general y no te la puedes perder.
WaterWorld
Un show en vivo con actores reales. Hay explosiones, fuego y acrobacias. Está basado en la película Waterworld y hay zonas donde puedes mojarte. Consulta los horarios en la app.
Springfield: el mundo de Los Simpson
Taberna de Moe.
Donas de Homero.
Duff Beer.
The Simpsons Ride, una aventura animada frente a una pantalla gigante
Atracciones para los más pequeños
Mi Villano Favorito: Minion Mayhem.
La vida secreta de tus mascotas: Sin Correa.
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