La primavera en Boston no llega de forma discreta, florece. Tras meses de invierno, la ciudad se transforma en una paleta de tonos rosados suaves, verdes y luz dorada. El Boston Public Garden se convierte en el epicentro de la temporada, donde los tulipanes estallan en color y los icónicos Swan Boats se deslizan por la laguna, una tradición que data de 1877 y que marca oficialmente el inicio de la primavera.

Justo al cruzar la calle, el Commonwealth Avenue Mall se transforma en uno de los tramos más fotogénicos de la ciudad, bordeado por magnolias y árboles en flor. A lo largo de la Charles River Esplanade, los locales cambian los abrigos de invierno por mantas de picnic, los kayaks regresan al agua y el atardecer se convierte en un ritual diario.

La temporada también está marcada por algunos de los momentos más emblemáticos de Boston: el Maratón de Boston en abril y el regreso del béisbol a Fenway Park, donde los juegos inaugurales de los Red Sox traen una energía renovada a la ciudad. Al mismo tiempo, los restaurantes y bares al aire libre se extienden sobre Newbury Street, las terrazas reabren en el Seaport District y las experiencias frente al agua vuelven a cobrar vida.

Lo que hace especialmente atractivo a Boston en primavera, sin embargo, es la rapidez con la que el paisaje cambia más allá de la ciudad. En un radio de una a dos horas, las escenas urbanas en plena floración dan paso a pueblos costeros, villas históricas y entornos de montaña, cada uno con una forma distinta de vivir la temporada.

Aquí, seis escapadas fáciles para aprovecharla al máximo:

NANTUCKET, MASSACHUSETTS: DONDE LA PRIMAVERA LLEGA ENTRE FLORES Y BRISA MARINA

2.5 horas en auto y ferry

Requiere un poco más de planeación, pero vale completamente la pena. Nantucket en primavera se siente como un secreto; antes de la llegada de las multitudes de verano, la isla es tranquila, ventosa y extraordinariamente hermosa. En abril, los narcisos cubren la isla durante el Nantucket Daffodil Festival, uno de los eventos estacionales más encantadores de Nueva Inglaterra, con desfiles de autos vintage, picnics y calles llenas de flores.

Renta una bicicleta y recorre la costa, explora las casas cubiertas de rosas en Siasconset o simplemente pasea por las calles empedradas del centro. Es una versión más suave e íntima de Nantucket y, posiblemente, la mejor.

NEWPORT, RHODE ISLAND: MANSIONES DE LA EDAD DORADA, PASEOS COSTEROS Y AIRE FRESCO DEL ATLÁNTICO

1.5 horas en auto

La primavera es cuando Newport comienza a despertar. El Cliff Walk, uno de los paseos costeros más escénicos de Estados Unidos, está en su mejor momento, con aire marino fresco y flores silvestres que comienzan a aparecer a lo largo del camino. Las mansiones de la Edad Dorada reabren sus puertas, ofreciendo una mirada a la época veraniega más opulenta de Estados Unidos.

En mayo, el Newport Oyster & Chowder Festival suma un atractivo culinario al viaje, mientras que los restaurantes frente al puerto comienzan a abrir sus terrazas, logrando una combinación perfecta entre cultura y estilo de vida costero.

MYSTIC, CONNECTICUT: UN PUERTO DE CUENTO CON EL ESPÍRITU MARÍTIMO DE NUEVA INGLATERRA

1.5 a 2 horas en auto o tren

Mystic acentúa su encanto de cuento en primavera. El Mystic Seaport Museum cobra vida con barcos históricos bajo un cielo azul brillante, mientras que el centro se llena de jardineras, flores y un ritmo más pausado, casi cinematográfico.

También es uno de los mejores lugares para adentrarse en la cultura gastronómica del mar de Nueva Inglaterra al inicio de la temporada: ostras frescas, lobster rolls y restaurantes frente al agua sin las multitudes de temporada alta.

PORTSMOUTH, NEW HAMPSHIRE: ENCANTO DE PUEBLO CON UNA PROPUESTA CREATIVA Y GASTRONÓMICA

1 hora en auto

Pequeño pero lleno de personalidad, Portsmouth alcanza su mejor momento en primavera. Prescott Park comienza a florecer a lo largo del río y Market Square vuelve a cobrar vida con restaurantes al aire libre y tiendas independientes.

Lo que distingue a Portsmouth es su energía creativa: galerías de arte, cafés locales y una escena gastronómica sofisticada pero accesible. Es el tipo de lugar al que llegas para una escapada rápida y terminas quedándote más tiempo del planeado.

PORTLAND, MAINE: LA CIUDAD GASTRONÓMICA MÁS COOL DE NUEVA INGLATERRA JUNTO AL MAR

1.5 a 2 horas en tren o auto

El gran atractivo de Portland es su escena culinaria, y la primavera es cuando vuelve a expandirse hacia el exterior. A medida que la nieve se derrite, los patios reabren en el Old Port y el puerto activo vuelve a formar parte de la experiencia.

Aquí encontrarás algunos de los restaurantes más interesantes de la región, desde propuestas de mariscos de origen local hasta panaderías y cervecerías artesanales. Suma faros, caminatas costeras y la energía del Atlántico, y Portland se siente al mismo tiempo rústica y refinada.

Llegar en tren requiere un traslado corto hacia el centro, pero una vez ahí, la ciudad se recorre fácilmente a pie: compacta, vibrante y profundamente conectada con el agua.

WOODSTOCK, VERMONT: PAISAJES DE POSTAL Y UNA PRIMAVERA QUE SE VIVE SIN PRISA

2 a 2.5 horas en auto

Si tu idea de primavera se inclina más hacia la naturaleza, Woodstock es la elección ideal. Vermont cambia de estación lentamente, y ahí radica su encanto: las colinas se tornan verdes, la temporada de maple continúa hasta inicios de la primavera y las granjas comienzan a reabrir.

Recorre caminos escénicos, haz paradas en mercados locales y explora senderos que llevan a cascadas y tranquilos bosques. El pueblo, con sus puentes cubiertos y arquitectura clásica de Nueva Inglaterra, se siente como entrar en una postal.

En muchos lugares, la primavera es solo un cambio de clima. En Boston, es una invitación: a bajar el ritmo, salir y explorar más allá de la ciudad sin ir lejos.

Porque aquí no tienes que elegir entre costa, cultura o campo. Puedes vivir las tres experiencias en un solo día y aún estar de regreso en Boston al atardecer.